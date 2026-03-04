﻿﻿
Helio Meza domina pista de Sebring

Marzo 04 del 2026
Dominó totalmente desde el primer momento que tuvo contacto con la pista de 3.74 millas. Cortesía
El piloto Helio Meza, de Alessandro’s Racing, comenzó arrasando la temporada de la Trans Am Series al conquistar la fecha 1 que se celebró en el Sebring International Raceway. Al mando del Chevrolet Camaro 28 del Team SLR-M1 Racecars, participó en la CUBE3 Architecture TA2 Series.

Conforme fue madurando la carrera, se mostró imbatible eliminando toda posibilidad de verse superado, y aunque nuevamente se presentó una bandera amarilla encadenada que mermó la actividad en pista, no afectó a Helio, quien estaba consciente de que tenía las manos y el auto para volver a dominar.

Hacia el cierre, Meza lució más contundente; sus vueltas con tiempos constantes le permitieron abrir una brecha segura contra su más cercano rival y, tras completar 26 vueltas, el 28 cruzó la meta a 3.193 del segundo lugar y a 5.028 del tercero del podio.

“Fue una carrera muy buena, tuvimos un gran auto y me permitió hacer distintas líneas de carrera y cada vez se sintió mejor. Estoy contento con el resultado y espero seguir con este mismo empuje en las carreras siguientes”, comentó el piloto.

