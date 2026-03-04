Helio Meza domina pista de Sebring

El piloto Helio Meza, de Alessandro’s Racing, comenzó arrasando la temporada de la Trans Am Series al conquistar la fecha 1 que se celebró en el Sebring International Raceway. Al mando del Chevrolet Camaro 28 del Team SLR-M1 Racecars, participó en la CUBE3 Architecture TA2 Series.

Conforme fue madurando la carrera, se mostró imbatible eliminando toda posibilidad de verse superado, y aunque nuevamente se presentó una bandera amarilla encadenada que mermó la actividad en pista, no afectó a Helio, quien estaba consciente de que tenía las manos y el auto para volver a dominar.

Hacia el cierre, Meza lució más contundente; sus vueltas con tiempos constantes le permitieron abrir una brecha segura contra su más cercano rival y, tras completar 26 vueltas, el 28 cruzó la meta a 3.193 del segundo lugar y a 5.028 del tercero del podio.

“Fue una carrera muy buena, tuvimos un gran auto y me permitió hacer distintas líneas de carrera y cada vez se sintió mejor. Estoy contento con el resultado y espero seguir con este mismo empuje en las carreras siguientes”, comentó el piloto.