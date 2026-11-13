Helio Meza gana título en Trans Am Series

El piloto mexicano Helio Meza, integrante de Alessandro’s Racing, se proclamó campeón 2026 de la categoría CUBE 3 Architecture TA2 de la Trans Am Series, tras imponerse en la última carrera de la temporada, disputada en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin, Texas.

Al volante del Chevrolet Camaro #28 del SLR-M1 Team, Meza completó una actuación dominante que comenzó desde las sesiones de práctica y se prolongó durante los 30 giros de la competencia, en un trazado caracterizado por sus curvas rápidas y sectores técnicos.

El mexicano tomó el control desde la arrancada y mantuvo un ritmo constante que le permitió ampliar progresivamente su ventaja sobre los demás participantes. Al llegar a la mitad de la prueba, la diferencia respecto a sus perseguidores ya superaba los cinco segundos.

“Fue una carrera divertida, con un auto perfecto que podía llevar al límite y sin errores”, expresó Meza, quien destacó el trabajo de su equipo como uno de los factores determinantes para alcanzar el campeonato.

Lejos de disminuir su rendimiento, el piloto incrementó la distancia durante la segunda parte de la carrera y terminó cruzando la meta con una ventaja de 12.497 segundos sobre el segundo lugar, después de liderar las 30 vueltas.

Con esta victoria, el representante de Alessandros Racing aseguró el título de la categoría y cerró una temporada de resultados sobresalientes, en la que reconoció también el respaldo de su familia y de Diego Ortiz.