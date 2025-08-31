Helio Meza se une a la Escudería Telmex-Telcel

La escuadra Alessandro’s Racing sigue marcando su estatus al tener en sus filas a jóvenes talentos con mucho potencial, que son buscados a su vez por otros grandes equipos para que los representen en los principales campeonatos nacionales e internacionales.

Ahora es el turno de Helio Meza, joven volante mexicoestadounidense que ha sido fichado por la Escudería Telmex-Telcel y con ello se convierte en el segundo piloto de Alessandro’s Racing que entra en sus filas, luego de que Noel León, que actualmente participa en la FIA Fórmula 3, lo hiciera en 2024.

Meza cuenta con un talento innato y donde se presenta causa impresión por su facilidad de adaptación y su alta competitividad. Además, siempre está activo; prácticamente todos los fines de semana se encuentra en algún serial desarrollando su potencial.

El piloto ha mostrado un paso arrollador en las pistas, con un segundo lugar en su primer año en los Late Model; en tanto que en las Trucks México Series se mostró contundente al ganar en su debut, y recientemente, también en su año como novato, se adjudicó el título de la campaña regular de Challenge Series.

Además, en Estados Unidos, participa en la Mazda MX-5 Cup, donde se ha convertido en uno de los pilotos a vencer y ya logró colocarse en el podio con un segundo lugar.

En Alessandro’s Racing cuenta con el apoyo incondicional de Diego Rodríguez y la mentoría de un consagrado de las pistas, Rubén Rovelo.