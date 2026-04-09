Hermanos chiapanecos brillan en España

El Futbol chiapaneco volvió a destacar en el plano internacional con la participación de los hermanos Sergio y Gael Aguilar, quienes representaron a México en el World Challenge, torneo organizado por la Fundación Real Madrid en España y en el que llegaron a la gran final en sus respectivas categorías.

Más allá de los resultados, la actuación de ambos jugadores evidenció el talento, la disciplina y el crecimiento del Futbol formativo en Chiapas, consolidándose como una experiencia inolvidable en su proceso deportivo.

En la división U10, Sergio Aguilar tuvo un papel determinante en el ataque de su equipo, como pieza clave en el funcionamiento ofensivo. A lo largo del certamen, el delantero destacó por su capacidad goleadora, firmando dos anotaciones que impulsaron a su escuadra en su camino hacia la final.

Final

El conjunto logró construir una destacada participación en un corto periodo de preparación, demostrando cohesión y carácter en cada partido. Ya en la final, México protagonizó un juego intenso ante Turquía. El resultado fue de 3-2, luego de un duelo cerrado que se definió por detalles, dejando un sabor agridulce.

Por su parte, en la categoría U12, Gael Aguilar Albores defendió la portería con determinación y personalidad. El guardameta chiapaneco se convirtió en un elemento importante para su equipo, mostrando seguridad bajo los tres postes y respondiendo en momentos clave del torneo.

En el encuentro definitivo ante España, el marcador fue adverso, con un 4-0. Sin embargo, la actuación del arquero fue destacada al enfrentar constantes llegadas del rival, haciendo intervenciones que evitaron una diferencia mayor.

Desarrollo

Ambos jugadores coincidieron en que esta experiencia internacional representa un paso importante en su desarrollo, ya que tuvieron la oportunidad de competir ante equipos de distintas partes del mundo, adaptarse a diferentes estilos y fortalecer su mentalidad en la cancha.

El haber llegado a la final en un certamen de carácter internacional no es producto de la casualidad, sino del trabajo constante, la disciplina y el respaldo de sus entrenadores y familias, quienes han sido piezas fundamentales en su formación.

Más allá de los trofeos, Sergio y Gael regresan a casa con un aprendizaje invaluable y una historia que marcará su camino en el Futbol, demostrando que el talento chiapaneco tiene la capacidad de competir en escenarios de alto nivel.

Es así como los hermanos Aguilar se convierten en un ejemplo para las nuevas generaciones, reafirmando que con esfuerzo y dedicación los sueños pueden cruzar fronteras y convertirse en realidad.