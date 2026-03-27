Hermanos chiapanecos de talla mundial

El Futbol suma una historia que ilusiona, luego de que los hermanos Gael y Sergio Aguilar Albores fueran convocados para integrarse a la selección chiapaneca que participará en el World Challenge, certamen organizado por la Fundación del Real Madrid, a celebrarse del 30 de marzo al 2 de abril en Madrid, España.

Ambos futbolistas están a punto de vivir su primera experiencia fuera del país, en un torneo que reunirá a academias y clubes de distintas partes del mundo, convirtiéndose en un escaparate de alto nivel para jóvenes talentos. Este llamado no solo representa un logro personal, sino también una oportunidad para poner en alto el nombre de Chiapas en el plano internacional.

Categorías

Gael y Sergio competirán en las categorías U-10 y U-12 respectivamente, donde se medirán con rivales de gran exigencia. Durante los últimos meses, los hermanos han intensificado su preparación, conscientes de la responsabilidad que implica este certamen y del nivel que encontrarán en territorio europeo.

En entrevista, ambos coincidieron en que tratarán de aprovechar cada minuto dentro del terreno de juego para demostrar su capacidad, su disciplina y su calidad futbolística. Señalaron que su principal objetivo es firmar una destacada actuación, disfrutando al mismo tiempo esta experiencia única en sus carreras deportivas.

Sergio Aguilar, quien se desempeña como mediocampista y delantero, destacó que viaja con la intención de marcar diferencia en el campeonato, confiando en sus condiciones ofensivas y en el trabajo que ha hecho con su equipo en Tuxtla, donde ha logrado consolidarse como un jugador determinante.

Por su parte, el arquero Gael Aguilar ha sido pieza clave en diversos torneos, mostrando seguridad bajo los tres postes y contribuyendo a la obtención de títulos en su categoría. El guardameta subrayó que esta convocatoria es resultado del esfuerzo, la constancia y el sacrificio que ha mantenido en su proceso formativo.

Competencia

La selección U-10 enfrentará en la fase de grupos a representativos de Estados Unidos, Canadá y España, en una serie de encuentros que pondrán a prueba su nivel futbolístico desde el arranque.

Por su parte, el combinado U-12 tendrá como rivales a Canadá, Alemania y el conjunto de Dubai/Egipto, en duelos que exigirán concentración y carácter para aspirar a seguir avanzando.

De esta manera los hermanos Aguilar Albores se preparan para dar un paso importante en su desarrollo deportivo, llevando consigo el sueño de destacar en un escenario internacional y representar con orgullo sus raíces chiapanecas.