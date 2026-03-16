Hermanos dentro y fuera de la cancha

En el Futbol infantil también se construyen historias que van más allá de los resultados, relatos donde la familia, la pasión y los sueños se mezclan dentro del terreno de juego. Ese es el caso de Iker Fabricio y Dylan Osvaldo Naturi García, dos hermanos que han encontrado en el balón un camino compartido para crecer como deportistas.

Iker Fabricio, de 12 años, comenzó a jugar en equipos a los 9. Sus primeros pasos los dio con el club Juventus, pasando posteriormente por Barcelona y Alebrijes, hasta llegar a su actual equipo, San José Terán. También ha tenido actividad con Jaguares NG y Jaguares Tuxtla, conjuntos con los que continúa sumando minutos y experiencia.

Aunque en sus inicios se desempeñaba como medio y delantero, con el paso del tiempo descubrió que su verdadera pasión estaba en la portería. Inspirado por figuras como el legendario Jorge Campos, decidió colocarse bajo los tres palos, donde ha destacado por su altura para dominar los balones aéreos y su capacidad para jugar con los pies.

Uno de los momentos más especiales en su trayectoria ocurrió recientemente durante una final en la que su equipo logró una remontada memorable. Tras ir perdiendo 3-0, el conjunto reaccionó para darle la vuelta al marcador y terminar levantando el campeonato.

Iker utiliza el número 99 en su jersey, un dorsal que comparte con su hermano Dylan como símbolo familiar, ya que su padre también lo utilizaba cuando jugaba. Su máximo referente es Lionel Messi, a quien admira por su habilidad para regatear, su inteligencia dentro del campo y su precisión en los tiros libres.

Dylan Osvaldo

Por su parte, Dylan Osvaldo Naturi García, de 9 años, inició su camino en el Futbol desde los 6. Al igual que su hermano, ha pasado por equipos como Juventus, Barcelona y Alebrijes, además de formar parte actualmente de San José Terán y tener participación con Jaguares NG y Jaguares Tuxtla.

Dylan se desempeña como defensa, una posición en la que ha destacado por su capacidad para anticiparse a las jugadas, su buen sentido de la marca y su habilidad para incorporarse al ataque. Su juego aéreo es una de sus principales virtudes, convirtiéndose en una amenaza constante en los tiros de esquina.

Uno de sus partidos más recordados fue durante una final de la Copa Balam, cuando enfrentaron a Leones de Tuxtla en la categoría 2016-2017. A pesar de ser el único jugador nacido en 2017 dentro del encuentro, recibió la confianza para ser titular y cumplir con una marca personal sobre el delantero rival, una decisión que resultó clave para que su equipo lograra la victoria por marcador de 2-1.

Su ídolo es Cristiano Ronaldo, jugador al que admira por su potencia, sus disparos de larga distancia y sus espectaculares remates. A pesar de desempeñarse como defensa, Dylan ha demostrado tener un notable instinto goleador, acumulando hasta el momento 307 anotaciones en su proceso formativo.

Dentro de la familia Naturi el Futbol también se vive como una competencia sana entre hermanos. Desde que comenzaron a jugar, ambos llevan un conteo de sus goles, y cada vez que alcanzan la cifra de 100 tantos reciben un reconocimiento especial por parte de su padre.

Además de llegar al profesionalismo, los hermanos Naturi comparten otro gran sueño: conocer a sus ídolos y visitar un estadio importante, ya sea en México o en el extranjero.

Mientras ese momento llega, Iker y Dylan continúan entrenando, compitiendo y creciendo en el Futbol infantil, demostrando que cuando la pasión se comparte entre hermanos, el camino en el deporte se vuelve aún más especial.