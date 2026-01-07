Hermanos Escobedo a la Súper Copa Roshfrans

El equipo Escobedo Bros. anunció un poderoso equipo para la Temporada 2026 de la Súper Copa Roshfrans dentro de la Mexbike Expertos.

Hay que recordar que Ulysses fue el campeón y Alain el subcampeón con lo que acapararon la categoría, dejando en la tercera posición al Sócrates Juliaras.

“Somos un equipo muy profesional y ya comenzamos a trabajar con miras a este año, a nosotros se suman Gerardo Sámano, Arturo Hernández, Daniel Rubio y Mauro Castillo”, comentó Ulysses.

Por otra parte hicieron saber que el objetivo es volver a quedarse con el máximo galardón. “Uno de los dos sería muy bueno porque entonces la corona se quedaría en casa”, acotó Alain.

“Puede pasar de todo. Son varias carreras, muchos puntos, creo que va a haber carreras seguidas, de momento, creo que me ayuda, porque cuanto más esté encima de la moto... cada fin de semana vamos encontrando cositas”, agregó Ulysses.

“El objetivo final esta temporada es luchar por el título y cómo dijo mi padre somos un equipo muy profesional, de allí la seguridad que tenemos de poder volver a ser campeones”, aclaró Alain.

Sobre la categoría comentaron que están los mejores pilotos de México y que hay la posibilidad que se sumen en algunas carreras de este año competidores de las zonas cercanas a donde se corra.