Hermanos Funes conquista el título

Berriozábal fue escenario de una auténtica fiesta del Tae Kwon Do con la celebración de la edición 19 de la Gran Copa Chiapas 2026, evento que reunió a más de mil competidores provenientes de diferentes municipios del estado y diversas entidades del país, dejando un alto nivel y consolidándose como uno de los torneos más importantes del sureste mexicano.

Después de una intensa jornada de actividades desarrolladas en el auditorio municipal de Berriozábal, el representativo de Hermanos Funes, integrado por atletas de las escuelas de Tapachula, Tonalá, Mapastepec y Comitán, se proclamó Campeón de Campeones de la Gran Copa Chiapas 2026 al finalizar como la delegación con mayor número de medallas de oro obtenidas durante el certamen.

Las competencias abarcaron las modalidades de circuito motriz, ninja kids, formas y combate, en las que cientos de taekwondoínes demostraron su talento, disciplina y preparación, en una maratónica jornada que mantuvo un gran ambiente de principio a fin.

Premiación

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente nacional de la Asociación de Tae Kwon Do Panamericano, Édgar Tony Abarca Cabrera, quien entregó los reconocimientos y trofeos a las delegaciones más destacadas del campeonato.

En la clasificación general por equipos, Hermanos Funes levantó el máximo trofeo del certamen, en tanto que Lobos de Chiapas ocupó la segunda posición tras una destacada actuación que le permitió mantenerse entre las mejores organizaciones del torneo.

En la categoría de equipos foráneos, Team Tigers, con representantes de los estados de Hidalgo y Puebla, obtuvo el primer lugar gracias a una sobresaliente cosecha de medallas, dejando el segundo puesto para Tae Kwon Do Panamericano Tabasco, que también tuvo una participación sobresaliente.

Por otra parte, en la clasificación por escuelas, Búfalos Team confirmó su dominio al conquistar el primer lugar y conseguir el tricampeonato de este sector, reafirmándose como una de las instituciones más fuertes del circuito. El segundo puesto fue para Panamericano Rep-Dom, mientras que el tercero correspondió al representativo del Instituto Deportivo Marcial (IDEM).

Delegaciones

Al término del evento, Édgar Tony Abarca Cabrera destacó la respuesta obtenida y subrayó la presencia de delegaciones provenientes de Tabasco, Veracruz, Campeche, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, además de numerosos municipios chiapanecos.

“Estamos muy contentos por la respuesta que tuvo esta Gran Copa Chiapas. Recibir a más de mil atletas y a tantas delegaciones de diferentes estados confirma el crecimiento del Tae Kwon Do Panamericano. Agradecemos profundamente a profesores, entrenadores, padres de familia y competidores por hacer posible esta gran fiesta deportiva”, expresó.

La ceremonia inaugural también contó con la presencia de Édgar Abarca Palma, director del Instituto de la Juventud; la síndica Anahí Velasco, en representación del presidente municipal de Berriozábal, Jorge Acero Gómez; Walter Abarca Cabrera y Erick Sosa José, presidentes de las asociaciones de Deporte Escolar de Chiapas y Veracruz respectivamente, quienes reconocieron el impacto que este tipo de eventos tiene en el desarrollo deportivo y formativo de la niñez y la juventud.

Con una participación histórica y un alto nivel competitivo, la Gran Copa Chiapas 2026 cerró una edición más reafirmando su prestigio como uno de los torneos de Tae Kwon Do más importantes del país, impulsando el crecimiento de nuevos talentos y fortaleciendo la convivencia deportiva entre atletas de distintas regiones de México.