Hermanos Medina al futbol profesional

Los hermanos Medina sorprendieron a todos con sus capacidades y buscarán sumar minutos con Estudiantes del Cobach. Cortesía

Francisco y Alexander Medina formarán parte del plantel de Estudiantes del Cobach durante la temporada 2024-2025 de la Liga Tercera División (TDP). Ambos jugadores llegarán al club luego de ser campeones de la Liga del Sureste MX con el conjunto de León Filial Tuxtla. La firma de contrato se realizó hace un par de días y ya entrenan con el resto de sus compañeros.

Posiciones

Francisco Medina se desempeña en la posición de defensa central, el jugador de 17 años cuenta con cualidades como la resistencia, el toque de balón y la potencia física, características que llamaron la atención del actual timonel de Estudiantes, Carlos Ruíz, quien los tuvo en observación por un par de meses y después tras el visto bueno de Miguel Ángel Casanova, director deportivo del plantel, lograron registrarlo.

El caso de Alexander Medina fue más particular, el volante ofensivo tiene 15 años de edad, por lo que su proceso tardó unas semanas más. No obstante, gracias a sus capacidades futbolísticas el conjunto chiapaneco no dudó en darle un lugar y los ayudara con su formación de cara a sumar minutos y experiencias en la próxima campaña.

Sergio Nicolás Jiménez, antiguo timonel de los hermanos Medina, está contento de que ambos llegaran al sector profesional y aunque admitió que serán una baja considerable en su escuadra, no duda que es lo mejor para ellos y sabrán aprovechar esta oportunidad que el futbol les está dando.