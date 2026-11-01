Hicimos una carrera perfecta: Pedrero

Once años después de su última participación, el piloto chiapaneco Jorge Pedrero Zardaín regresó a la Carrera Panamericana para escribir otro capítulo dorado en su trayectoria deportiva al conquistar el primer lugar de la categoría Turismo de Producción y el tercero de la clasificación general.

Pedrero, quien estuvo acompañado en esta aventura por las carreteras de México por el navegante Sergio Contreras, contó para “Cuarto Poder” cómo llevó el Studebaker The Champion a una posición histórica, para convertirse además en el volante mexicano con más triunfos (8) en el “rally” de autos clásicos más importante del mundo.

Jorge, ¿qué te deja esta edición de la Carrera Panamericana?

Creo que de todas mis participaciones anteriores, esta es la mejor, porque después de tanto tiempo de estar fuera de ella, regresar con estos resultados es algo muy especial.

Esta carrera es parte de mi vida, prácticamente me ha dado toda mi trayectoria deportiva. Volver y conseguir estos resultados representa para mí un gran logro y un gran honor, y también es un orgullo para mi gente, para mis chiapanecos, que siempre me han brindado su apoyo y su confianza. Gracias a ellos he podido traer a Chiapas un lugar privilegiado y de honor en esta justa deportiva.

¿El resultado tiene un sabor más especial por todo lo que implicó regresar a competir?

Sí, eso es lo más importante. No pudimos participar cuando la carrera regresó a Chiapas en 2025, después de diez años, así que nos preparamos con todavía más ganas y con más tiempo para volver en esta edición, trabajando durante todo el año.

De verdad fue un trabajo exhaustivo, especialmente en la búsqueda de marcas y apoyos para poder competir. No queríamos ir solamente a participar y ser uno más, queríamos llegar con todo, como siempre lo habíamos hecho en las ediciones anteriores.

Se logró reunir lo necesario y fuimos como un equipo muy grande, un equipo local integrado por todos ustedes, los medios de comunicación, las marcas patrocinadoras, nuestra familia y el público en general.

Los resultados se dieron y estos logros del Champion, nuestro Studebaker, son para todos ellos.

Durante la carrera hubo abandonos y accidentes. ¿Cómo manejaste emocionalmente esas situaciones para mantenerte concentrado y llegar a la meta?

Siempre estamos conscientes de que corremos ese riesgo, sin embargo, puedo decirte que nosotros hicimos una carrera perfecta. No tuvimos ningún susto, ningún trompo, ni siquiera medio trompo o una salida del camino. Varios coches sí tuvieron incidentes, incluso algunos que terminaron ganando otras categorías tuvieron trompos y sustos, pero es normal porque vamos al filo de la navaja.

¿Cuál es el futuro de la escudería?, ¿regresan a la Panamericana el próximo año?

Ahora que ya me reactivé sí queremos regresar en 2027. Primero, esperamos que la carrera vuelva a iniciar en Tuxtla Gutiérrez, porque eso permitiría que las marcas locales que nos acompañaron puedan integrarse nuevamente. Ahorita están muy contentas y tienen la intención de seguir apoyándonos.

También necesito mantenerme activo para estar al día, quiero comenzar a participar en carreras, aunque sea aquí en el autódromo. Tengo un coche pequeño, un Golf de turismos, con el que puedo seguir compitiendo.

Además, queremos prepararnos con tiempo, de hecho, para este año teníamos previsto correr por lo menos dos “rallies” con el Champion, pero por cuestiones económicas no fue posible, aunque el automóvil ya estaba listo.

Hay algunos “rallies” regionales, uno en Puebla y otro en Oaxaca, este último de carácter nacional, en los que nos gustaría participar. La intención no sería ir a ganarlos, sino utilizarlos como entrenamiento, para mantener el contacto con el coche, con la carretera y con las competencias y son “rallies” que tienen características similares a la Carrera Panamericana y nos permitirían estar más adaptados al automóvil, más motivados y en mejor forma para competir, porque en esta ocasión, después de 11 años sin correr, créeme que el primer metro que recorrí a velocidad en carretera fue hasta el “warm-up”.

Has conseguido ocho títulos en tu categoría. ¿Qué significa alcanzar esa cifra?

La Carrera Panamericana es una competencia que se ha vuelto muy costosa, a veces eso limita la participación de muchas tripulaciones, sin embargo, quienes vienen son verdaderos especialistas: gente de “rallies”, pilotos de pista y profesionales que están constantemente compitiendo.

Entonces, si te pones a valorar el nivel que tiene actualmente la carrera en todas sus categorías, te das cuenta de que participan pilotos y copilotos muy profesionales, ya no es como antes, cuando podías dividir a los competidores entre profesionales, aficionados y novatos.

Ahorita puedo decirte que el 80 % de las tripulaciones llegan con la intención de competir, de ser veloces y de llevar sus automóviles al máximo de sus posibilidades en la carretera, por eso es una carrera muy demandante, aunque solamente tengas que enfrentarte a un rival en tu categoría, ese competidor tiene muchísimo nivel.

Para estar a la altura de ellos hay que invertir mucho tiempo y dinero, además de mantenerse en condiciones competitivas”.

¿Qué mensaje te gustaría compartir con la afición que ha seguido tu trayectoria?

Siempre estoy muy agradecido por todo ese cariño y ese calor que nos brindan. En muchos estados de la República la gente todavía me recuerda, se me acercaron muchas personas que recuerdan al Champion y todo lo que hemos conseguido con él y estoy muy agradecido por ese cariño.

Ojalá que sigan acompañándonos y echándole todas las ganas junto con nosotros y por ahora quiero que disfrutemos este octavo título que tiene Chiapas en la Carrera Panamericana, porque somos, orgullosamente, el equipo con más triunfos en esta justa, desde sus orígenes en los años 50 hasta la actualidad.