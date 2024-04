Hidratación, clave para el triunfo: Max

Motivado por conseguir un buen resultado el próximo domingo en el Súper Óvalo Chiapas se manifestó el piloto capitalino Max Gutiérrez, quien confía en la preparación personal y del equipo para lograr el objetivo durante la segunda fecha de la Nascar México Series 2024, el Gran Premio Nus-Káh Chiapas 200.

El conductor del auto número 23, patrocinado por Pipsa, Intercash, Armstrong Armored y M&A, buscará revertir la actuación del inicio de año en San Luis Potosí y conseguir una victoria.

“En la primera fecha no nos fue como esperábamos; sin embargo, calificamos en quinto lugar, lo cual refleja un poco el potencial que tiene el coche y el equipo”, subrayó el integrante de la escudería Prime Sports.

“Para Tuxtla nos sentimos bastante confiados, además de que el ‘setting’ del año pasado de esa misma carrera fue muy bueno. Desgraciadamente, en esa competencia se nos poncharon dos llantas”, recordó el joven capitalino.

En ese sentido, Gutiérrez Hoppe destacó que para la segunda fecha, en el óvalo chiapaneco, es básico tener una buena hidratación para soportar las altas temperaturas en pista y poder lograr la meta planteada.

“Me dijeron cuando fui a tomar un curso a España que cuando te bajas del ‘kart’ lo primero que tienes que hacer es tomar dos vasos de agua, porque tu cerebro está muy cansado y no tiene agua, por lo cual empiezas a tomar decisiones que no son buenas, ni adecuadas”, explicó el monarca de la Nascar Challenge en 2020.

“Tenemos muy buen coche y las manos ahí van. Fue cuestión de suerte lo que nos pasó la carrera pasada, pero todo el equipo, así como los patrocinadores, están haciendo un excelente trabajo. Estoy seguro de que se va a dar la victoria”, concluyó el joven piloto del auto 23 Pipsa-Intercash-ArmstrongArmored-M&A.

Cosío, por un gran resultado

Jake Cosío, al volante del auto 51 de Chevron Havoline, Ana Seguros, JBL y Bomberg, llega a Tuxtla con al motivación a tope. “Estoy muy contento de regresar a Chiapas, tenemos bastante afición ahí. Me siento muy bien y preparado para afrontar este desafío. Me he recuperado muy rápido de los imprevistos durante el año, vamos a darlo todo”, declaró.

El Súper Óvalo de Chiapas se ha convertido en un circuito clásico dentro del campeonato. Sin embargo, implica todo un reto para equipos y pilotos, ya que la exigencia física y las características del trazado lo convierten en una pista sumamente demandante.

“El mayor reto son las altas temperaturas y la humedad. Estamos preparados para ello. El objetivo es mantenernos entre los cinco primeros y sumar puntos importantes. Es cuestión de rodar fuerte, pelear por el resultado y desde el arranque darle con todo”, expresó.