Hierro Santo conquista el estatal

El Torneo del 58 Aniversario de Charros de Tuxtla llegó a su punto culminante en la categoría AAA, teniendo como escenario el lienzo Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, donde se vivió una intensa jornada que reafirmó la tradición, la competitividad y el arraigo de la Charrería en Chiapas.

Tras tres días de actividades, el certamen reunió a equipos de gran nivel procedentes de distintas entidades del país, ofreciendo al público una muestra del talento y la preparación que caracteriza a este deporte nacional. La final dominical mantuvo expectantes a los aficionados, quienes presenciaron una competencia cerrada, definida por la ejecución precisa de las suertes y el trabajo colectivo de las escuadras finalistas.

Primer lugar

Hierro Santo se adjudicó el primer lugar de la categoría AAA al cerrar su participación con una actuación sólida y consistente, acumulando la mayor cantidad de puntos en la final. El equipo demostró equilibrio en sus rutinas, destacando por su coordinación y su capacidad para responder en los momentos clave de la competencia.

El segundo sitio correspondió a Rancho El Refugio AFA, que mantuvo un ritmo competitivo a lo largo de la final y se mantuvo en la pelea hasta las últimas suertes, mientras que Hacienda Santa Teresa completó el podio con un desempeño que reflejó experiencia y entrega en el ruedo, consolidándose entre los mejores conjuntos del torneo.

Día final

La jornada final contó con la presencia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de representantes del ámbito charro, quienes acompañaron el cierre del evento y participaron en la ceremonia de premiación, en la que se reconoció el esfuerzo de todos los equipos y la importancia de seguir impulsando la Charrería como parte del patrimonio cultural de México.

Con una notable respuesta del público y un balance positivo en lo deportivo y organizativo, el Torneo del 58 Aniversario de Charros de Tuxtla se despidió dejando constancia del crecimiento y la vigencia de esta disciplina, fortaleciendo su proyección dentro y fuera del estado.