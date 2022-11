Higuera FC pega primero en cuartos

Con un apretado marcador de 2-1, la escuadra de Higuera derrotó a JD Tuxtla en los Cuartos de Final de ida de la Liga MX de Futbol 7 Femenil. El partido inauguró una nueva cancha para el torneo, pues se llevó a cabo en las instalaciones de Seven Fútbol de Altura, ubicado en la parte alta de la tienda Sears.

Como era de esperarse, al ser duelos de eliminación los dos cuadros salieron con precauciones al juego. Los 14 elementos en la cancha se encontraban concentrados en tener la posesión del balón, por lo cual los primeros minutos fueron muy cerrados. Debido a lo anterior no hubo tantas emociones y fue hasta el 15’ de la primera parte que María Fernanda Mejía se encontró un rebote y puso el primero para las suyas.

A pesar del tanto, las opciones no incrementaron pues el cotejo continuó muy parejo hasta el final de la primera parte, misma que decretó una ligera ventaja para el cuadro de Higuera. Para la segunda mitad se cumplió el antiguo adagio que dice que el que pega primero, pega dos veces, y así, nuevamente, se volvieron a adelantar pero ahora mediante Lesly Hernández al 31’.

Con esta anotación JD Tuxtla comenzó a apretar para no dar por perdida la eliminatoria en el primer compromiso, por lo que reguló las líneas y comenzó a adueñarse de la pelota. Sin embargo, aunque consiguió el control de las acciones no pudo responder en el marcador y todo dictaminaba que se iría de la nueva cancha con dos goles en desventaja, no obstante, apareció Karla Mateo —en el tiempo agregado— para poner el 2-1 que inyectó de nueva vida al cuadro tuxtleco.

El cotejo tuvo más emociones pero no así más goles, por lo que el partido de ida cerró 2-1 a favor de Higuera. Con este resultado JD Tuxtla está obligado a ganar por dos goles en el partido de vuelta, ya que por haber quedado en las últimas posiciones, en caso de empate, será su rival quien acceda a la siguiente ronda.