Histórica función en el Deportivo roma

Con una gran entrada y un ambiente electrizante, Promociones Jiménez, en colaboración con Promociones Maxillus, celebró su sexto aniversario con una función llena de emociones, demostrando por qué se ha consolidado como una empresa líder de la lucha libre en el sureste mexicano. La magna función se llevó a cabo en el emblemático Centro Deportivo Roma, considerado la catedral de la lucha libre chiapaneca, escenario que vibró con cada combate.

La empresa encabezada por Marco Antonio Jiménez ha sabido mantenerse firme a lo largo de seis años, superando retos como la pandemia y diversas dificultades que enfrentan las promotoras independientes. Este aniversario marcó un punto especial en su historia, reafirmando su compromiso con la afición y con los talentos locales y nacionales que confían en su visión.

Lucha estelar y semifinal

La lucha estelar estuvo a cargo de estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Máscara Dorada y Titán unieron fuerzas para enfrentarse a Bárbaro Cavernario y Crixus en un combate que mantuvo a los asistentes al borde de sus asientos. La afición se dividió en gritos y aplausos, alentando a sus ídolos con cada llave y castigo. La batalla se definió en la segunda y tercera caída, donde los técnicos se impusieron con gran destreza. Titán ejecutó su espectacular lanza desde el tensor superior, mientras que Dorada finalizó con una impresionante “Shooting Star Press”, arrancando una ovación ensordecedora del público.

En la lucha semifinal se vivió un resultado inusual y polémico. Tres tercias se enfrentaron en una batalla caótica: Chiapas Boys, Destructores del Ring y la Facción Ultraviolenta. El combate terminó en empate luego de que los nueve gladiadores se faulearan simultáneamente, decisión tomada por el réferi El Chilango. Como si fuera poco, en medio del caos se revelaron las incógnitas de los Destructores, aumentando la tensión en el recinto. Al concluir, Mexicano y Capitán Furia se lanzaron un nuevo reto para un duelo de apuestas que promete encender la rivalidad.

Batalla campal

La Copa La Quinta tuvo un desenlace vibrante con la victoria de Turipache 2000, quien se impuso en una batalla campal cargada de adrenalina. En el clímax de la contienda derrotó al campeón defensor, Gladiador Jr., con una variante de “tapatía” que obligó a su oponente a rendirse. Esta victoria tuvo un sabor especial, ya que ambos arrastraban una rivalidad de funciones anteriores. Otros gladiadores que participaron fueron Rompecorazones, Príncipe Torbellino, Steelman, Dantaleon, Dr. Electro e Imperio con Patzito, quienes dejaron todo en el encordado.

En el intermedio de la función, Marco Jiménez recibió reconocimientos por parte de otros promotores y personalidades de la lucha libre. Emocionado, tomó el micrófono para agradecer a la afición que ha respaldado a Promociones Jiménez en cada función. “Gracias a ustedes por estar aquí cada quince días, este sueño se ha hecho realidad por su apoyo incondicional”, expresó entre aplausos.

La función también presentó combates de tercias llenos de dinamismo. Kisha Catt, Lluvia de Estrellas y Cometa lograron una contundente victoria sobre Águila Dorada, Tharbos y Rebelde Boy, en un duelo donde la estrategia y la coordinación fueron claves para llevarse el triunfo.

Con esta función, Promociones Jiménez no solo celebró su sexto aniversario, sino que reafirmó su compromiso con el desarrollo y la proyección de la lucha libre en Chiapas. El público se fue satisfecho y con la promesa de más funciones memorables en el futuro cercano