Histórica participación de Pistones ALZ

Pistones ALZ concluye su actuación en la XII Súper Copa Europea de Softbol 2024, que se desarrolló en Praga, República Checa. El cuadro chiapaneco vivió una gran experiencia en este certamen europeo donde disputaron 11 encuentros en cinco días.

Colocaron el nombre de México en alto, ya que fue la primera ocasión en que un equipo no europeo interviene en esta justa deportiva.

El balance fue positivo, considerando que avanzaron varias rondas con grandes resultados, en un torneo en donde el nivel deportivo es alto. Así terminó esta historia en el 2024, pero Pistones ALZ promete retornar con mayor fuerza para la próxima edición que se celebrará el próximo año.

Primer triunfo

Pistones ALZ de Tuxtla Gutiérrez, debutó con una victoria de 9-1 sobre Vennep Flyers, de Países Bajos. El cuadro azteca pasó a la historia al obtener la victoria en un camino que estaba lleno de éxitos. En su segundo duelo fueron derrotados por Barracudas de Montpellier, Francia, con un 3-0, siendo este el último juego en el que cayeron.

Pistones ALZ concluyó la ronda de grupos del Campeonato Europeo de Softbol con un total de cuatro victorias y un descalabro. Esto le valió para colocarse como sublíder del grupo C y acceder a la etapa de eliminación directa en el certamen en donde no tuvieron problemas al volver a ganar, pero no pudieron continuar y cayeron en semifinales contra el cuadro francés.

A pesar de la eliminación, el club demostró buenas cualidades y estuvo a nada de meterse a las finales en su primera participación. Los connacionales también fueron reconocidos al ser el único equipo no europeo que se animó a participar en la competencia que reúne a los mejores jugadores del mundo.

El plantel mexicano, luego de su eliminación y quedar dentro de los mejores cuatro clubes, permanecerán unos días más en el país y posteriormente viajarán de regreso a la capital chiapaneca para retomar su participación en la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez, que se lleva a cabo en Caña Hueca.

Se espera que una vez de vuelta, se realice una rueda de prensa para dar por concluido el Campeonato Europeo y también puedan ser reconocidos por los distintos medios de comunicación que existen en la entidad.