Histórico arranque con cuatro preseas de oro

La Selección Chiapas comenzó con paso firme su participación en las pruebas de Paraciclismo de la Paralimpiada Nacional 2026, al conquistar cuatro medallas de oro durante la primera jornada desarrollada en el Velódromo del CODE Paradero, en Guadalajara, Jalisco.

La delegación estatal tuvo como uno de sus principales protagonistas a Juan Andrés Hernández Zenteno, quien firmó una sobresaliente actuación dentro de la Clase C3, categoría Varonil Menor. El ciclista chiapaneco se proclamó campeón nacional en la prueba de 250 metros, donde registró un tiempo de 36.496 segundos.

Hernández Zenteno volvió a subir a lo más alto del podio en los 500 metros, competencia que completó con marca de 1:04.231, resultado con el que concretó una jornada perfecta y aportó dos preseas doradas al representativo de Chiapas.

Dos por el oro

La cosecha continuó en la clase Tándem B, categoría Mixto Mayor, con Fabián Alejandro Rueda Jiménez como atleta y Ángel José Pérez Guillén en función de piloto. La pareja chiapaneca respondió con autoridad en las dos pruebas disputadas y también se adjudicó un par de títulos nacionales.

Rueda Jiménez y Pérez Guillén consiguieron su primera medalla de oro en los 1000 metros, al detener el cronómetro en 1:15.191. Más tarde repitieron la actuación en los 3000 metros, distancia en la que finalizaron con tiempo de 3:51.967 para sumar la cuarta presea áurea de Chiapas en la jornada.

Es oportuno mencionar que el equipo participa bajo la supervisión del entrenador Andrey Moreno Moreno, con el respaldo técnico del mecánico Rafael Alejandro Brindis Madrigal, quienes acompañan a los seleccionados durante su participación en Guadalajara.

La actividad para los paraciclistas chiapanecos continuará con las pruebas de Contra Reloj, donde buscarán ampliar la cosecha de medallas.