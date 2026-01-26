Histórico Cambio de Mando en Zona Chiapas

En un acto solemne y cargado de simbolismo, el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario vivió este sábado 24 de enero de 2026 el cambio de mando de la VIII Zona Chiapas, ceremonia que se llevó a cabo en las inmediaciones del parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, un espacio profundamente ligado a la historia de esta institución en la entidad.

Tras casi cuatro décadas al frente del Pentathlón en Chiapas, el comandante José García Requena entregó el mando al comandante Elver Dagoberto Monterrosa Ramos, quien a partir de esta fecha asume la responsabilidad de conducir los destinos de esta organización militarizada, reconocida por su labor formativa y social.

El parque Bicentenario fue testigo de un momento histórico, al ser el mismo sitio que albergó durante años las actividades del Pentathlón, convirtiéndose en un punto de referencia para generaciones de niños, jóvenes y adultos que encontraron en esta institución una escuela de carácter, disciplina y formación ciudadana.

Sub zonas

A la ceremonia acudieron elementos de distintas sub zonas del estado, entre ellas Tapachula, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores y Comitán, así como integrantes provenientes de otras regiones del país, quienes se sumaron al protocolo oficial y rindieron honores durante el relevo de mando.

También destacó la presencia de elementos convocados por el oficial Luis Manuel Salgado Corsantes, jefe de la sección técnica de la VIII Zona Chiapas, quienes forman parte del proceso de reapertura del Pentathlón en la sub zona Tonalá, proyecto que busca fortalecer la presencia institucional en la región costera.

Durante el acto se reconoció la amplia trayectoria del comandante José García Requena, considerado un pilar del Pentathlón en Chiapas. Muchos de los formados bajo su liderazgo hoy integran otras instituciones, incluidas organizaciones filantrópicas y de servicio social, reflejo del impacto que dejó su labor a lo largo de los años. En su mensaje de despedida, el ahora excomandante expresó: “Me voy con la satisfacción de haber servido y de dejar una institución viva, fuerte y comprometida con la sociedad chiapaneca”.

Jefe nacional

El evento fue encabezado por el jefe nacional del Pentathlón, el ingeniero Raúl Hernández Padilla, acompañado por el coordinador de la Región Zona Sureste y comandante de la XX Zona Oaxaca, primer comandante Víctor Manuel Díaz Gómez, que avalaron oficialmente el Cambio de Mando de la VIII Zona Chiapas.

Asimismo, se contó con la presencia del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, quien fue testigo de una ceremonia marcada por la emotividad, el respeto y el reconocimiento a la historia del Pentathlón en el estado.

Como cierre del evento, los asistentes disfrutaron de una demostración a cargo de los atletas que conforman el pelotón, con exhibiciones de Lucha, Tae Kwon Do y espectaculares saltos en aros de fuego, mostrando la disciplina, preparación y mística que caracterizan a esta institución.