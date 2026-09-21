Histórico oro para Chiapas en Paratriatlón

Chiapas hizo historia en la Paralimpiada Nacional 2026 con la conquista de su primera medalla de oro en la disciplina de ParaTriatlón, gracias a la actuación de Fabián Rueda Jiménez y su guía Ángel Pérez Guillén, quienes se proclamaron campeones nacionales en la categoría Juvenil Superior, clase PTV12.

La dupla chiapaneca subió a lo más alto del podio durante el arranque de la justa, que tiene como sede el Polideportivo López Mateos, en Zapopan, Jalisco, después de completar las tres pruebas que conforman esta exigente disciplina con un tiempo de 36 minutos y nueve segundos.

Rueda Jiménez, para atleta con discapacidad visual, realizó el recorrido acompañado por Pérez Guillén, en una competencia que contempló 300 metros de natación, 10 kilómetros de Ciclismo y mil 500 metros de carrera.

El resultado representa un logro histórico para el deporte adaptado de Chiapas, al convertirse en la primera ocasión que un representante estatal consigue la medalla de oro en Paratriatlón dentro de la Paralimpiada Nacional.

El equipo chiapaneco contó también con el respaldo del entrenador Andrei Moreno Moreno y del mecánico Rafael Brindis Madrigal, quienes acompañaron a los seleccionados durante su participación en la competencia.

Para Rueda y para Pérez, el triunfo representa además su tercera medalla en una paralimpiada nacional. En 2025, ambos consiguieron un oro en la prueba de ruta y una plata en contra reloj dentro del Para Ciclismo, resultados que ahora complementan con el campeonato nacional en Paratriatlón.

La actividad para los chiapanecos continuará durante la presente edición de la Paralimpiada Nacional, ya que la dupla volverá a competir en Para Ciclismo, disciplina en la que buscará repetir su presencia en el podio.

El oro conseguido en Zapopan también marca el inicio de la participación de Chiapas en una delegación que tendrá presencia en nueve disciplinas durante la Paralimpiada Nacional 2026.

Con este resultado, Rueda Jiménez y Pérez Guillén dejan un precedente para el deporte adaptado estatal y abren con una medalla histórica la participación chiapaneca en esta edición de la máxima competencia nacional del deporte paralímpico juvenil.