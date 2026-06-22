HO Speed Racing acelera rumbo al Chase

La temporada 2026 de Trucks México Series entra en una etapa determinante y HO Speed Racing llegará al Autódromo Ecocentro de Querétaro con cuatro pilotos motivados y la misión de seguir sumando puntos importantes.

La sexta fecha del calendario, programada para el próximo 27 de junio, marcará el inicio de una fase clave rumbo al corte clasificatorio, por lo que cada posición comenzará a tener mayor peso en la pelea por asegurar un lugar en la postemporada.

El óvalo queretano, de 1,275 metros de longitud, representa un reto particular por sus curvas de radios distintos, su recta principal en ascenso y las altas temperaturas previstas para el fin de semana, condiciones que exigirán una puesta a punto precisa, buen manejo de neumáticos y concentración durante toda la carrera.

Buscan ser protagonistas

Everardo Fonseca llegará impulsado por el podio conseguido en Aguascalientes. El piloto de la Truck 94 buscará mantenerse entre los protagonistas y consolidarse dentro del Top 3.

En tanto, Jesús Ruiz, al mando de la Truck 25, intentará confirmar la regularidad que lo ha convertido en uno de los competidores más constantes de la categoría.

Rafael Maggio, con la Truck 1 de Prime Sports, tratará de transformar el potencial mostrado en fechas recientes en un resultado contundente, luego de dejar atrás la ponchadura que afectó su carrera en Aguascalientes.

Por su parte, Luis Goulart, piloto de la Truck 11, afrontará un nuevo aprendizaje, pues aunque conoce Querétaro en formato de circuito, será la primera vez que lo enfrente como óvalo.