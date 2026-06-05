HO Speed Racing acelera rumbo la fecha 5

El equipo HO Speed Racing se declaró listo para disputar la quinta fecha de Trucks México Series, el próximo 7 de junio en el Óvalo Aguascalientes México, considerado el circuito más rápido del Automovilismo nacional.

Después de una exigente jornada en Puebla, la escudería enfrentará un trazado de mil 400 metros, curvas peraltadas y velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora, donde la succión, la estabilidad aerodinámica y la lectura del tráfico serán claves. El calor también será un factor determinante, pues se esperan temperaturas mayores a los 32 °C, lo que pondrá a prueba neumáticos, motores y resistencia física de los pilotos.

Jesús Ruiz, con la Truck 25 de Nucage Racing, llega motivado tras su remontada en Puebla y buscará mantenerse en el grupo puntero. Everardo Fonseca, en la camioneta 94, apuesta por una carrera inteligente y una buena calificación para pelear por la bandera a cuadros.

Jan Philipp Krull, conductor de la Truck 1 de Prime Sports, arriba con sed de revancha luego de perder un posible podio en Puebla, confiado en convertir su ritmo competitivo en resultado. Luis Goulart, al mando de la 11, intentará dejar atrás los problemas mecánicos recientes y sumar un resultado importante en la pelea por el título de novatos.

Con velocidad extrema, altas temperaturas y mínimo margen de error, HO Speed Racing encara uno de los retos más intensos de la temporada 2026 e invita a la afición a seguir la carrera desde las tribunas o por las plataformas oficiales de Nascar México Series.