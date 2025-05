HO Speed Racing apuesta por sus talentos

La adrenalina regresa con la escudería HO Speed Racing al Óvalo Aguascalientes México, el más veloz del país, para la quinta fecha de Trucks México Series 2025.

Con Mateo Girón, Jan Luka Worthmann y Alexandra Mohnhaupt, tres jóvenes talentos al volante y una estrategia bien definida, la escudería apunta alto y está lista para escribir un nuevo capítulo en una pista que exige precisión, velocidad y carácter.

Mateo Girón, piloto de la Truck 5 de Prime Sports llega a Aguascalientes en busca de su quinta victoria consecutiva. “Aguascalientes es una pista que me inspira. Correr aquí es como hacerlo en casa. Sabemos que hay una gran oportunidad frente a nosotros: lograr cinco victorias al hilo y dejar una huella en la historia de Trucks”, afirmó el joven.

Indicó que el equipo y él han estado trabajando intensamente en cada detalle, tanto en el análisis de datos como en la puesta a punto. “Vamos paso a paso, pero con un objetivo muy claro: mantenernos como líderes y seguir haciendo historia”, dijo el piloto sensación del campeonato.

Por su parte, Jan Luka Worthmann, al mando de la Truck 25, llega con la motivación renovada tras completar su primera carrera en la fecha anterior. Su enfoque es crecer, adaptarse al ritmo de la categoría y competir estratégicamente en un óvalo que pone a prueba a los más valientes.

“Estoy entrenando fuerte, combinando ejercicios de fuerza, trabajo mental, sesiones de carrera y ciclismo porque esta pista no perdona errores. Me emociona el desafío de Aguascalientes, me han advertido que la estrategia, el ‘draft’ y el trabajo en equipo serán determinantes. Estoy listo para seguir aprendiendo, sumar kilómetros y buscar un resultado que nos impulse hacia adelante”, compartió Worthmann.

En tanto que Alexandra Mohnhaupt, a bordo de la Truck 95 de Prime Sports, buscará en Aguascalientes el punto de inflexión de su temporada. “Quiero aprovechar esta fecha para resetear el año, ir paso a paso desde las prácticas y construir una carrera sólida. Estoy agradecida con el equipo HO por su trabajo incansable tras el contacto en Puebla”, señaló.

Así, la emoción está garantizada para el domingo 18 de mayo, cuando las camionetas desgasten el asfalto hidrocálido.