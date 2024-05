HO Speed Racing pone la mira en Monterrey

La escudería HO Speed Racing se dirige a la Sultana del Norte dispuesta a llevarse la victoria. Koke de la Parra, Giancarlo Vecchi y Diego Ortiz de la categoría Challenge, así como Rafa Maggio de Trucks Mexico, correrán el domingo 25 de mayo en la pista “El Frijol”, con una longitud de 1609 metros (una milla).

El piloto del auto 29 (patrocinado por Meta Xchange, Agunsa y 3M) en la categoría Challenge se llevó el segundo lugar en el podio de la más reciente fecha en Chihuahua, por lo que después de probar las mieles del éxito se encuentra más motivado que nunca.

“Estoy muy emocionado por la siguiente carrera en Monterrey, regreso a una pista en la que corrí hace un mes en otra categoría, por lo que voy muy preparado y con ventaja. Voy determinado a ganar, después de haber obtenido el segundo lugar en la fecha pasada, pero mi meta es llevarme el primer lugar”, afirmó.

Mientras que Diego Ortiz, del auto 11, no se da por vencido y se encuentra pensando en su siguiente reto.

“El Autódromo Monterrey es una pista de carreras en Apodaca, donde el primer giro es plano y el segundo es bancario. Seguramente esta sede es la más calurosa de Nascar, se auguran muy altas temperaturas, lo que ocasionará un desgaste mayor para los pilotos, ya que se registran de 15 a 20 grados más, en la cabina del auto. En cuanto a la pista, es chica y al mismo tiempo muy rápida, lo que ocasiona muchos contactos. Espero que ahora no me toque a mí, porque en las otras fechas me han alcanzado otros pilotos y no he podido terminar las carreras. Me siento completamente preparado para llegar al podio”, compartió.

Por su parte, Giancarlo Vecchi (del auto 57 de Restonic) tiene grandes expectativas para Monterrey.

“En Chihuahua tuve algunas dificultades técnicas, pero también sé que tengo la habilidad de superarlas e ir mejorando con cada carrera. Me siento preparado tanto física como mentalmente para mantener el ritmo y alcanzar la victoria en el ovalo regio”, comentó.

Dentro de la categoría Trucks Mexico Series, Rafael Maggio de la camioneta 77 de Bling Bling Sports tendrá un examen, al enfrentar por primera vez el trazado de “El Frijol”, en el emocionante Autódromo Monterrey.

“Me encuentro muy emocionado de probar el famoso “Frijol”; como lo dice su nombre, no es un óvalo al 100 %, tiene forma de alubia, se le llama óvalo Dogleg, además es más corto que los óvalos normales, es de una milla (1609 m) y normalmente los óvalos son de dos kilómetros. Definitivamente será un gran desafío para mí”, puntualizó.