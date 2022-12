HO Speed Racing son campeones

Después de 8 fechas y 16 carreras, el auto número 27 de MetaXChange categoría GTM Light, al mando de Koke de la Parra y Pepe Sierra, se adjudicó el campeonato de Súper Copa 2022 en la última fecha efectuada en el autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Amozoc, Puebla.

“Tuvimos una fecha muy emocionante. En la primera carrera todo el tiempo estuvimos peleando en los primeros lugares, cambiamos de primero a segundo más de cuatro veces, eso lo hizo muy interesante y ganamos. En la segunda carrera, Pepe Sierra realizó un excelente trabajo en la primera mitad. Nos tocó cerrar fuertes para llevamos las dos victorias en las dos carreras y obtener el campeonato. Cerramos con broche de oro, estamos muy contentos con todo el equipo, con Hugo Oliveras y Luis Ruiz, que nos dieron la confianza, y con toda la gente de MetaXChange que cada carrera estuvo apoyándonos. Ahora a darle con todo para el 2023”, declaró Koke de la Parra.

Pepe Sierra se mostró muy contento y agradecido con todos: “Terminamos campeones, mi coequipero Koke de la Parra hizo un gran trabajo. Nos vamos muy felices y agradecidos con MetaXChange y HO Speed Racing por creer en nosotros. Esto solo es el principio de un futuro lleno de más éxitos. Pablo Pérez de Lara y Emiliano Richards, del auto número 12 de Quaker State-Restonic-Monster Energy, de la categoría GTM Pro1, terminaron en Top-5”.

Por su parte, Emiliano Richards comentó: “Concluimos en quinto lugar, el coche se encontraba excelente, estuvimos rodando en tercero con muchas posibilidades de alcanzar la victoria, pero una falla en la bomba de gasolina nos impidió seguir avanzando. Nos queda prepararnos y pensar en el año que viene. Estoy muy agradecido con todo el HO Speed Racing por su excelente trabajo y por no dejar de luchar por nosotros”.

Pablo Pérez de Lara puntualizó: “Cerramos las dos carreras, lamentablemente tuvimos complicaciones en el coche que nos hizo no tener el resultado que esperábamos, pero demostramos que fuimos rápidos y seguíamos peleando por la victoria hasta el final. Agradezco a mi equipo, al ingeniero, a los mecánicos y a mis patrocinadores por todo su trabajo a lo largo del campeonato”.

Por su parte, Hugo Oliveras demostró una vez más que no hay límites para uno mismo y volvió a conducir el auto número 11 en GTM Pro2. “Me sentí muy bien. Mi objetivo principal era terminar, y la primera carrera así lo hicimos con éxito. No pudimos avanzar como yo hubiera querido, por una falla en la dirección, por lo que para mí fue doblemente el esfuerzo para mantenerme en la pista sin cometer errores. No quería causar ningún conflicto y logramos terminar sin errores. Al final fui quinto en la categoría”, externó.

“Para la segunda carrera, el mismo problema de dirección se complicó y se cayó una pieza que no nos permitió seguir con la carrera, pero fue lo máximo estar de nuevo en mi auto. Agradezco a mi familia, a los mecánicos, al ingeniero, a Luis, a todos los que estuvieron apoyándome para que este fin de semana fuera posible, lo que siento que me motiva para seguir con mi rehabilitación y en 2023 estar mejor para poder subirme a mi auto durante todo el campeonato”, detalló Oliveras.