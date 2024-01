HO Speed Racing y De la Parra están listos

El equipo HO Speed Racing se presentará en el Memorial Coliseum de los Ángeles, California, que cuenta con una capacidad para 78 mil 467 espectadores.

Este estadio, que ha vivido los Juegos Olímpicos, Super Bowl, Beisbol, Futbol y notables eventos, será testigo de una gran actuación de los pilotos profesionales de Nascar México Series, entre los que destaca el joven piloto “Koke” de la Parra, quien se llevó numerosos podios y el tercer lugar durante su debut en la categoría Challenge 2023.

Para De la Parra es un orgullo poder correr en el autódromo internacional y afirma que al ser uno de los espacios más importantes de los Estados Unidos, es un sueño cumplido ser parte de los invitados especiales del evento Busch Light Clash en el Coliseo.

“Antes que nada, estoy súper contento de iniciar un año más con el equipo HO Speed Racing y con mi patrocinador Metaxchange, a los cuales prometo que tenemos todas las ganas de superarnos y conseguir un mejor resultado este año. Me encuentro emocionado por competir en la carrera de exhibición el 4 de febrero en el Coliseo de Los Ángeles. Esta será mi primera experiencia corriendo en Estados Unidos”, declaró.

“Considero que es un gran paso para empezar a participar en carreras internacionales. Es muy importante estar en los ojos de todos los equipos grandes que están allá. Daré mi mejor esfuerzo; queremos ganar la carrera, sabemos que lo podemos hacer, confío plenamente en el equipo HO Speed Racing, que siempre me ha entregado un coche impecable y veloz. Me siento orgulloso del hecho de que voy como representante de todo el HO Speed Racing y eso me da más motivación para hacer una excelente actuación”, señaló.

Por su parte, Luis Fernando Ruiz, director de HO Speed Racing, aseguró que están listos para seguir haciendo historia en pistas estadounidenses, ya que HO es la única escudería mexicana en lograr el 1, 2, 3 en Nascar México cuando se corría en Phoenix, y ahora van con todo para dar pelea en Los Ángeles.

“Queremos convertirnos en el primer equipo que lleva al triunfo al primer piloto mexicano en ganar dentro del Memorial Coliseum de Los Ángeles. Hemos trabajado todo el año con ‘Koke’ de la Parra y estamos seguros que podemos lograrlo”, concluyó.