Holkan triunfa en el auditorio municipal

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) celebró su jornada 2 con encuentros de alta intensidad disputados en el auditorio Profesor Efraín Fernández Castillejos, donde los equipos protagonizaron duelos sumamente parejos que en su mayoría se resolvieron hasta el tercer set, reflejando el nivel competitivo del certamen en la rama varonil.

En el primer compromiso, Adlers Juvenil logró una valiosa victoria ante Místico V. C., en un partido de constantes cambios de ritmo. El cuadro ganador tomó ventaja en el primer episodio con parcial de 25-16, mostrando solidez en su sistema de juego. Sin embargo, Místico reaccionó en el segundo, imponiéndose por 25-15 para empatar el encuentro. En el set definitivo, Adlers Juvenil recuperó el control y cerró con un 15-10, asegurando así el triunfo en un duelo que exigió al máximo a ambos conjuntos.

Para el segundo compromiso, Místico V. C. volvió a la duela con la intención de revertir el resultado anterior y lo consiguió tras imponerse ante Adlers Jr. en un enfrentamiento igualmente cerrado. Esta escuadra se quedó con el primer set por 25-22, pero Místico respondió en el segundo con el mismo marcador a su favor (25-22), igualando las acciones.

En el tercer parcial, Místico mostró mayor consistencia y determinación para sellar la victoria con un 15-9, confirmando su capacidad de reacción en esta jornada.

Duelo apretado

El tercer juego tuvo como protagonistas a Jaguares y Holkan, en uno de los choques más emocionantes del día. Jaguares inició con ventaja al llevarse el primer periodo por 25-23, pero Holkan respondió en el segundo con un ajustado 27-25, forzando la definición. En el set decisivo, Holkan mantuvo la concentración en los momentos clave y se impuso por 15-13, para llevarse un triunfo importante en la competencia.

La actividad se desarrolló en el auditorio municipal, donde cada partido mantuvo expectante al público debido a la intensidad y la paridad mostrada en la cancha. Los equipos dejaron en claro que la lucha por los primeros lugares será cerrada, con contendientes que cuentan con buen nivel técnico y mentalidad competitiva.

Con estos resultados la Liga OMA continúa avanzando en su calendario, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo del Voleibol municipal, ya que cada jornada ofrece encuentros de gran calidad.