“Hormiga” González marca primer gol

Armando González puso fin a su mala racha y convirtió su primer tanto con el Olympiacos de Grecia, en el torneo de Copa frente al AEL FC, como visitante. “La Hormiga”, con un cabezazo al minuto 34, se estrenó como goleador en el Futbol europeo, luego de que minutos antes fallara increíblemente una acción de gol.

El exintegrante de Chivas apareció por segundo poste y con un cabezazo picado dentro del área chica abrió el marcador para poner arriba al conjunto rojiblanco, que esta vez se vistió de azul. Minutos antes, erró un cabezazo de “palomita”, también dentro del área chica, cuando lo más sencillo era convertir su gol.

Con su primer tanto en la Copa de Grecia, Armando González puso fin a su mala racha de cinco meses sin convertir; el jugador de 23 años no anotaba desde el mes de abril con el Guadalajara. Ya en la segunda parte, fue parte del tercer tanto del Olympiacos y con un pase de cabeza sirvió el esférico para que Bruno ampliara la ventaja al minuto 54.

El mundialista mexicano salió de cambio al minuto 80, cuando el marcador ya estaba 4-0.