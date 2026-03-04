Hours Femenil de Tonalá gana campeonato estatal

La escuadra hizo historia el fin de semana en San Cristóbal de Las Casas, al adjudicarse el primer lugar en el evento de Futbol celebrado por la Femcup. El entrenador Carlos Hernández Ovando dijo que el equipo fue bautizado como los Gigantes de la Costa. Con este triunfo, el próximo mes de noviembre, el conjunto conformado por 13 chicas de 21 años de edad representará a Chiapas en la Ciudad de México en un encuentro internacional de la misma disciplina.