Hoy arranca el Campeonato Estatal Charro

La actividad de la Charrería en Chiapas vivirá este martes el inicio oficial del LVI Congreso y Campeonato Estatal Charro 2026, certamen que reunirá a decenas de equipos y exponentes de la disciplina en el Lienzo Charros de la Capital, escenario que albergará una intensa semana de competencias en busca de los mejores representantes del estado.

Con una importante participación de asociaciones charras provenientes de distintos municipios de Chiapas, el campeonato comenzará con tres bloques de actividades programadas para este día, marcando así el arranque de uno de los eventos más esperados por la familia charra.

Competencia

La primera competencia se llevará a cabo a las 12:00 horas, donde entrarán en acción los equipos R. Refugio (Juvenil), Valle de Cintalapa y Murillo Ranch. Este compromiso abrirá oficialmente el telón del campeonato y permitirá observar a jóvenes talentos junto a agrupaciones que buscarán comenzar con paso firme dentro del certamen estatal.

Posteriormente, a las 16:00 horas, será turno de la actividad infantil con la participación de Rancho San Rafael, Rancho Los Cedros en la categoría Infantil “A” y Rey del Cuadril en Infantil “B”. Este bloque tendrá un significado especial, pues la organización busca seguir impulsando el desarrollo de las nuevas generaciones dentro del deporte nacional por excelencia.

Finalmente, la jornada inaugural concluirá a las 20:00 horas con la participación de Rancho Don Juan, Rancho Santara y Bicentenario, equipos que intentarán cerrar de gran manera el primer día de competencias ante la afición chiapaneca que se dará cita en el inmueble.

El campeonato estatal representa además una oportunidad importante para fortalecer la convivencia entre asociaciones y promover las tradiciones mexicanas a través de la Charrería, disciplina que continúa creciendo en Chiapas gracias al trabajo conjunto de clubes, entrenadores y familias.

La organización confirmó que durante toda la semana se contará con estricta logística para garantizar el correcto desarrollo de cada una de las competencias, esperando una gran respuesta del público en las tribunas del recinto.