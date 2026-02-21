Hoy, jornada 12 del Campeonato de Copa

Con una cartelera integrada por nueve encuentros en distintas categorías y ramas, este sábado se disputará una intensa jornada 12 del Campeonato de Copa 2025 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez, teniendo como escenario la escuela primaria Camilo Pintado, en Tuxtla Gutiérrez.

Las acciones comenzarán a las 8 de la mañana con el duelo entre Club Adlers y Guerreras A Team en la rama femenil de primera fuerza, compromiso que abrirá un programa diseñado para mantener actividad continua a lo largo del día.

En la rama femenil se contemplan enfrentamientos de alto interés competitivo como Lechuzas frente a Salud Justa, además del choque entre Cobach y ADN Voley en segunda fuerza, en el que estará en juego la posibilidad de escalar posiciones dentro de su categoría. Más adelante, Adlers se medirá con Transportes en el grupo B de primera, mientras que Europaraíso enfrentará a Cobach en otro compromiso clave de la división.

La actividad en la rama varonil también promete intensidad. Adlers Jr. se verá las caras con Jaguares Negros en primera fuerza, seguido del encuentro entre Místico VC A y Canelos Boy, que podría marcar diferencias importantes en la tabla. Posteriormente, Lechuzas enfrentará a ADN Voley, y la jornada cerrará con el partido entre Club Adlers y Lechuzas, ambos de la máxima categoría.

Cada compromiso representará una oportunidad para que los equipos afiancen su sistema de juego, mejoren su coordinación en recepción y defensa y consoliden variantes ofensivas desde el servicio y el ataque por las bandas.

El campeonato se desarrolla bajo la coordinación de la Liga Oficial Municipal de Voleibol, con el respaldo de autoridades deportivas municipales y estatales, que continúan impulsando espacios formales de competencia que fortalecen el crecimiento del Voleibol en la capital chiapaneca.