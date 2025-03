“Tender la cama” a algún director técnico es de los grandes mitos en el Futbol mexicano; sin embargo, hay quienes asegurar haberlo sufrido en carne propia.

Tal es el caso de Hugo Sánchez, quien reveló, fue víctima de terceras personas y de algunos futbolistas de los Pumas para que se diera su salida del Club Universidad cuando buscaban el tricampeonato en 2005.

“Antes de que me corrieran. Íbamos por el tercer campeonato, cuando me hacían caso a mí, todo estaba funcionando bien, pero cuando ya no me hacían caso porque había otras terceras personas que les decían cosas, entonces ahí me hicieron la camita”, aseguró en Futbol Picante.

La reciente salida de Veljko Paunovic de los Tigres y la llegada de Guido Pizarro como director técnico de los felinos abrió el debate sobre las supuestas “metidas de pie” a los estrategas.

“De algunos (jugadores). En todos los equipos pasa. Podríamos decirlo en el caso de Tigres, jugadores que tienen experiencia, jerarquía y peso… entre ellos se habla. Yo sabía que jugadores me estaban traicionando. Ya no estaba esa sinergia”, agregó el histórico exdelantero mexicano.

Hugo Sánchez conquistó el bicampeonato en 2004; sin embargo, fue destituido al año siguiente por malos resultados.