Huiqui da la cara por Cruz Azul tras mal arranque

El panorama comienza a complicarse para Cruz Azul en el Apertura 2026. La Máquina sufrió su segundo descalabro consecutivo al caer 2-1 ante Tijuana en el estadio Caliente, y después del encuentro, Joel Huiqui salió a dar la cara por el resultado.

El técnico celeste reconoció que las desatenciones en la zona defensiva terminaron por hacer diferencia, aunque también destacó que su equipo tuvo oportunidades para adelantarse en el marcador.

“Fue un partido intenso, cometimos errores en fase defensiva. Intentamos contrarrestar y estuvimos cerca de anotar antes que ellos; su portero hizo un par de atajadas. Son dos derrotas, pero la única forma de poder cambiar el resultado es haciéndolo juntos”, señaló Huiqui.

El desgaste físico, otro problema para Cruz Azul

Huiqui también habló sobre el impacto que ha tenido el calendario en el estado físico de sus futbolistas. La acumulación de partidos ha provocado desgaste y algunas lesiones dentro del plantel, por lo que ahora el periodo de recuperación será fundamental.

“Tantos partidos merma tu capacidad física, cayeron algunos lesionados y ahora la parte de la recuperación será importante, esperamos tener la próxima semana a todos”, explicó.

Pese al resultado adverso, el entrenador respaldó la actitud de sus jugadores y destacó el esfuerzo realizado en una visita complicada. “Hoy la adaptación fue muy complicada. Los jugadores no pusieron ningún pero, siempre dieron todo para afrontar cada encuentro”, concluyó.

Con dos derrotas consecutivas, Cruz Azul atraviesa uno de sus primeros momentos de presión en el torneo, y Huiqui tiene claro que la respuesta deberá llegar de manera colectiva.