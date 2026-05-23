Huiqui exige que multen a Efraín Juárez

Luego del empate sin goles entre Cruz Azul y Pumas en la final de ida del Clausura 2026, Joel Huiqui levantó la voz y respondió con firmeza a las declaraciones de Efraín Juárez sobre el arbitraje.

El entrenador auriazul aseguró en conferencia que Cruz Azul fue uno de los equipos más beneficiados por las decisiones arbitrales durante la Liguilla. Incluso, recordó acciones polémicas en las eliminatorias ante Atlas y Chivas, situación que provocó molestia en el entorno cementero.

Huiqui no tardó en responder y pidió una sanción para el estratega universitario por tocar el tema arbitral. El técnico de la Máquina defendió la transparencia de la final y pidió no manchar una serie que, hasta ahora, se ha disputado con intensidad y respeto.

“¿Eso dijo? Tendrían que multarlo, ¿no? No puedes hablar del arbitraje, creo. No hay que ensuciar la final. Ha sido una final maravillosa. Me parece que los dos equipos están en la final porque se lo merecen. Pumas hizo una gran campaña; Cruz Azul, tercer lugar”, dijo Huiqui.

Resultado justo

El técnico cementero también aseguró que el empate fue justo, por lo mostrado en la cancha. “Tenemos calidad para ganar el partido. La final se está cocinando y el próximo domingo vamos a ganar. La ventaja es estar en Ciudad de México. CU es un gran estadio, vivimos una final maravillosa y jugar y ganar ahí, será importante. El domingo quedaremos campeones”, aseveró.

Huiqui también destacó el trabajo de Keylor Navas, quien fue la gran figura de Pumas en la ida, con varias atajadas clave. “Lo importante es analizar, ver lo que hicimos bien, hicimos mal y enfocarnos en eso. El Futbol es así, la competencia es compleja, todo mundo queremos ganar, pero no hay que ensuciar la fina, ha sido muy transparente, muy honesta y creo que hoy el resultado es justo. Nos hubiera gustado ganarlo, pero tienen un gran portero y sacó todas las de gol”, sentenció.