Huixtla FC se convierte en tricampeón

La Liga Palapa Fut 7 vivió este fin de semana una de las finales más intensas y espectaculares de su historia reciente. El Torneo Dominical Matutino que se disputó en la cancha del Campestre Stadium llegó a su desenlace con un choque digno de campeonato, en el que Huixtla FC y Tribu FC ofrecieron un duelo frenético, lleno de goles, emociones y un desenlace que mantuvo al público al filo de la cancha hasta el último segundo.

El resultado de 6-6 obligó a definir todo desde los tiros de castigo. El bicampeón defensor (Huixtla) selló una hazaña que ya quedó registrada como una de las más importantes del certamen al llevarse el título 3-1 en dicha tanda.

El juego apenas se acomodaba cuando, al minuto 1, Joel Jiménez sorprendió con un disparo raso que se coló pegado al poste para abrir el marcador a favor de Tribu FC. Un minuto después, su compañero Eduardo Cabrera amplió la ventaja con un tiro cruzado que dejó sin opción al guardameta. La Tribu arrancaba con fuerza y parecía encaminada a romper la hegemonía del campeón.

Todo igual

La reacción de Huixtla llegó de inmediato. Al minuto 3, Luis “Tiba” Madariaga recibió un pase filtrado, se quitó a un defensor y definió con frialdad para acortar distancias. Sin embargo, el ritmo frenético continuó y, al 5, nuevamente Joel Jiménez apareció para empujar el balón tras una jugada colectiva que puso el partido 3-1. La presión ofensiva de Tribu mantuvo al campeón contra la pared.

Los minutos transcurrieron y el encuentro encontró un breve respiro antes de que Huixtla levantara la mano otra vez. En el 12, Beto Gómez aprovechó un rebote en el área para mandar el esférico al fondo y reactivar la esperanza (3-2). Más adelante, en el 18, Bryan Jiménez culminó un contragolpe con un derechazo fuerte, ajustado al poste, para poner el marcador 3-3, desatando la emoción en las gradas.

Pero la Tribu no tardó en responder. Al minuto 22, Joel Jiménez firmó su tercer gol de la tarde con un disparo potente dentro del área, devolviendo la ventaja a su equipo. El duelo seguía en un vaivén constante. El complemento mantuvo la intensidad y, al 33, Alejandro Zuart igualó 4-4 tras una jugada personal en la que se abrió espacio entre dos defensores para definir con categoría.

La tensión creció con cada posesión. Al 36, Eduardo Cabrera consiguió su segundo tanto mediante un remate bien colocado que volvió a adelantar a Tribu FC. Cuatro minutos más tarde, al 38, Alejandro Zuart respondió con un golazo desde los linderos del área para el 5-5, encendiendo de nuevo la batalla.

El ritmo frenético continuó y la Tribu asestó un nuevo golpe al 40, cuando Eduardo Cabrera completó su triplete con un remate cruzado que colocó el 6-5. Pero Huixtla, fiel a su estilo combativo, no bajó los brazos. Al 45, Bryan Jiménez marcó su segundo gol del partido al cerrar una jugada colectiva que significó el 6-6 definitivo.

Penales

La paridad obligó a decidir el título desde los tiros de castigo. Con temple de campeón, Huixtla FC se impuso por 3-1 en la tanda, sellando un tricampeonato histórico en la Liga Palapa Fut 7. El duelo quedará en la memoria por su intensidad, dramatismo y una exhibición ofensiva pocas veces vista en el torneo.