Huixtla y Lobos a la gran final

En una mañana llena de emociones y buen futbol, las semifinales del Torneo Dominical Matutino de la Liga Palapa de Futbol 7 Tuxtla Gutiérrez definieron a los dos equipos finalistas. Los duelos se celebraron este domingo en las instalaciones de la Cueva del Tigre, en el poniente de la capital chiapaneca, donde Huixtla FC y Lobos FC salieron victoriosos y sellaron su pase a la gran final.

El primer enfrentamiento de la jornada fue protagonizado por Huixtla FC e Inter FC, un partido que no defraudó y mantuvo en vilo a los aficionados presentes. Huixtla FC, proveniente del municipio del mismo nombre, tomó rápidamente el control del encuentro. La figura de Alberto Gómez fue clave, anotando dos de los tres goles de su equipo, demostrando su capacidad para definir en los momentos cruciales. Axel Mazariegos también se sumó a la ofensiva y, al minuto 55, colocó el 3-0 que parecía sentenciar el partido.

Sin embargo, Inter FC no estaba dispuesto a caer sin pelear y, con un doblete de Ricardo Álvarez en los minutos finales, el marcador se apretó a 3-2. El empuje de Inter FC fue notable en los últimos minutos, generando oportunidades que estuvieron cerca de forzar los penales, pero finalmente Huixtla FC aguantó la presión y se llevó la victoria para asegurar su lugar en la final.

Lobos FC vence con autoridad a Taberneros FC

En el segundo duelo de la jornada, los vigentes campeones, Lobos FC, se enfrentaron a Taberneros FC, que llegaba con la particularidad de contar en sus filas con dos ex jugadores profesionales, José Velázquez y Jeriel Bistrain. No obstante, la experiencia de estos jugadores no fue suficiente para detener a los monarcas, quienes dominaron el partido desde el inicio.

Diego, con una actuación estelar, anotó un doblete para encaminar a su equipo a la victoria. Ricardo y Leonardo González también se hicieron presentes en el marcador, sellando el contundente 4-1 con el que Lobos FC aplastó a sus rivales. Bistrain fue el único que logró marcar para Taberneros FC, pero su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este resultado, Lobos FC avanza a una nueva final, reeditando el duelo que protagonizaron la temporada anterior, donde también se enfrentaron a Huixtla FC y salieron victoriosos.

La gran final entre Huixtla FC y Lobos FC se disputará la próxima semana, en lo que promete ser un choque electrizante entre dos equipos que ya tienen historia en la competencia. La pregunta en el aire es si Lobos podrá repetir su título o si Huixtla finalmente tomará revancha.