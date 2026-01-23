Hull City FC tuvo más garra que Leones Negros

Una segunda jornada explosiva se vivió en el Torneo Supremo de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, dentro de la cual destacó la categórica victoria del Hull City FC por 8 goles a 4 sobre Leones Negros, en duelo celebrado en la cancha del parque del Oriente.

Felipe Vázquez se despachó con la cuchara grande al anotar cinco dianas, mientras que Marcos Santiago aportó un doblete, y con un tanto figuró Mario Figueroa. Por los melenudos, Marcos Santiz tuvo una participación sobresaliente con un “hat-trick”, y Frank Méndez completó la cuenta.

Goleada de la jornada

El resultado más llamativo de esta ronda del naciente torneo fue el de Cuervos FC sobre La Prevo por marcador de 11-1. Luis Jiménez tuvo una tarde memorable al contribuir con cinco dianas, en tanto que Ángel Hernández, Wilber Méndez y Josiel Hernández aportaron un doblete cada uno. Del lado de los estudiantes, el de la honra lo anotó Esdras Rodríguez.

Leyendas empata con Lobos

Leyendas FC, vigente subcampeón del certamen, no pudo hilvanar su segundo triunfo consecutivo tras igualar 4-4 contra Lobos FC, si bien consiguió quedarse con el punto extra en penales, por marcador de 3-2.

David Ospina lideró a Leyendas con un doblete, mientras que Daniel Jiménez y Eduardo Carbajal completaron la cuenta. Por los licántropos, Germán Santos fue autor de dos dianas, para que Gabriel Albores y Alex López cerraran la cuenta.

Otros resultados

En un duelo de alta intensidad, Sporting FC sucumbió por marcador de 5-7 frente al Deportivo Rayo. Diego Ríos parecía liderar a los primeros hacia la victoria con un póker de goles, pero su adversario contó con una ofensiva más contundente, en la que destacó la participación de Jesús Jiménez con un triplete.

Además, Rayo Vallecano empató 4-4 frente al conjunto de Cinepolocos FC, en otro espectacular duelo en el que estos últimos se llevaron el punto extra de los penales por 4-3. Por el Rayo, Alexander Ríos hizo tres anotaciones y Axel Gómez brilló con una. Del lado contrario apareció Alexis Espinosa con un par de goles, en tanto que Shagy Córdova y Kevin Martínez completaron la cuenta.

No tuvieron actividad

En la segunda fecha, dos equipos no tuvieron partido programado: el campeón Chamacos Cayuco y el cuadro de Galácticos FC, los cuales volverán a la acción este sábado, en la jornada 3.