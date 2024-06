Hungría cae ante Suiza

Tras el inicio de la Euro 2024, el sábado en el estadio RheinEnergie, los cruces rojas derrotaron por 3-1 a los magiares quienes se enfrentaron a unos suizos sólidos y contundentes, que en gran parte marcaron los tiempos del partido convirtiéndolo en un escenario sumamente favorable.

Durante los primeros minutos Suiza tomó ventaja y al minuto 12 su delantero Kwadwo Duah consiguió el primer gol. Tras una pérdida de adrenalina en el duelo, al 44’, Aebischer se acomodó a la derecha y logró poner el segundo en el marcador para los suizos, así como conseguir su primer gol internacional.

El equipo chocolatero se apropió del primer tiempo, presionaron a más no poder a los liderados por Rossi, quienes no lograban colocarse al centro del campo. Hungría comenzó bien la segunda mitad, lograron conectar más pases y generar una ligera imposición ante el rival. Se creía que los húngaros no despertarían, pero al minuto 66 Barbarás Varga apareció en el segundo palo cabeceando el esférico directo a la portería.

Los suizos cerraron con broche de oro, lograron conseguir los tres puntos del partido con una anotación al 93, de Breel Embolo, quien protagonizó un regreso anhelado por parte de su afición tras sufrir una lesión en agosto del 2023.