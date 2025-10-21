Huracanes arrasa con la Euroamericana

Huracanes extendió su racha ganadora en casa a tres partidos, luego de golear por 4-0 a la Universidad Euroamericana. El encuentro fue de la jornada 7 (grupo 2) de la Liga TDP y se desarrolló en la Unidad Deportiva de Arriaga.

El cuadro dirigido por Julio del Valle no desaprovechó la visita del equipo más débil de la zona y cuando pisó el acelerador a fondo hizo notar sus carencias.

Doblete de Álvarez

El conjunto chiapaneco abrió el marcador al poco tiempo del silbatazo inicial del árbitro Paulo Coello Ruiz, con gol de Francisco Álvarez, quien recibió una gran asistencia por el centro del área, y aunque en su primer remate el arquero tapó su disparo, en el rebote no perdonó para poner el 1-0, apenas al minuto 2.

Los de Oaxaca lograron estabilizarse en el campo tras encajar el “gol de vestidor”, pero Huracanes amplió la ventaja 2-0 al minuto 31, mediante una acción en la que la defensa cometió un claro penal.

El mismo Álvarez se encargó de hacer válido el tiro de castigo con disparo colocado al poste izquierdo del portero, quien se tendió al lado contrario para firmar así su doblete.

Dos más en el segundo

En la parte complementaría, la oncena chiapaneca manejó el encuentro a su conveniencia y cuando apretó el acelerador volvió a mover el marcador. Al minuto 56, Josías Hernández tomó la pelota y con determinación entró al área a toda velocidad, dejando parados a tres defensas, y con un potente zapatazo a primer poste decretó el 3-0.

La cereza en el pastel llegó al minuto 81, por conducto de Antonio Fuentes, quien aprovechó un rebote que propició el arquero, quien no logró controlar un tiro raso, para rematar con el marco abierto y poner el 4-0 definitivo.

De esta manera Huracanes llegó a 9 puntos en el grupo 2 y su siguiente partido será el viernes 24 de octubre, visitando a UDS FC.