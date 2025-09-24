Huracanes arrasa con los Alebrijes: 3-1

Huracanes de Arriaga consiguió su histórica primera victoria en la Liga TDP luego de vencer 3-1 a los Alebrijes de Oaxaca. El partido, correspondiente a la fecha 3 de la Temporada 2025-2026, se jugó en la Unidad Deportiva de Arriaga.

Sin embargo, la victoria no fue sencilla para los pupilos de Julio César del Valle Duque, ya que los oaxaqueños se fueron al frente en el marcador al minuto 31, aprovechando un rebote en el área tras un centro por derecha para que Edward Alexander Hilaire mandara un potente disparo para poner el 1-0.

Parecía que Alebrijes lograba llevarse la ventaja al descanso del medio tiempo, no obstante, Huracanes logró reaccionar y puso el 1-1 al minuto 41 en un balón filtrado por izquierda para que Antonio Fuentes Trujillo terminara por mandarlo al fondo de la portería.

Expulsión determinante

En la reanudación del partido vino una acción absurda por parte del jugador de Alebrijes, Edward Hilaire, quien se ganó la tarjeta roja directa por una fuerte entrada sobre un rival, que el árbitro Elmer Alegría no dudó en sancionar, quedando así Alebrijes con diez hombres para el resto del duelo.

Huracanes aprovechó la superioridad numérica en el campo y al 72’, Caleb Vázquez Jiménez aprovechó la floja marca de los oaxaqueños para marcar el 2-1 en un potente derechazo que hizo estallar las tribunas.

Y para poner cifras definitivas, Antonio Fuentes encabezó un vertiginoso ataque por izquierda, en el que se quitó a par de defensas para meterse al área chica, donde además recordó al portero y cedió al balón al centro para Francisco Álvarez de Aquino, quien cerró la pinza para el 3-1 al minuto 81.

Próximos compromisos

De esta forma, Huracanes de Arriaga sumó sus primeros 3 puntos en el Grupo 2 y llegará con la moral alta para su próximo compromiso contra el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), al que visitarán el domingo 28 de septiembre, a las 3:30 de la tarde, en el Estadio Flor de Sospó de Tuxtla Gutiérrez.