Huracanes arrasó con Academia Dragones

Huracanes de Arriaga volvió a mostrar músculo jugando como local, luego de golear por 5-1 a la Academia Dragones FC de Oaxaca en la fecha 14 de la Liga TDP. El partido se disputó ante un entusiasta público en la Unidad Deportiva de Arriaga.

El duelo comenzó calientito, con un claro penal en el área a favor de los chiapanecos. El árbitro Jimmy Acosta Pérez, además, expulsó a los cinco minutos a Derek Barbosa, pese a los reclamos de los jugadores. Francisco Álvarez mostró su efectividad al cobrar el tiro de castigo con potencia y al lado derecho para anotar el 1-0 al minuto 7.

Pese a las circunstancias del encuentro, su rival oaxaqueño hizo como pudo para impedir más goles en su portería en los minutos subsecuentes; sin embargo, no pudieron evitar recibir el 2-0 antes de irse al descanso, en una acción en la que Álvarez conectó de derecha un balón botando en el área, para llegar así a diez dianas en su cuenta personal.

Segundo tiempo de goles

Para la parte complementaria, Huracanes desató todo su poder sobre la portería de la Academia Dragones FC, y fue Caleb Vázquez el jugador que se robó el show por su eficacia frente al arco.

Apenas al minuto 16, el ariete del cuadro chiapaneco consiguió su primer gol del encuentro, mediante una jugada de pinzas en la que llegó desde atrás para puntear el balón y mandarlo al fondo para el 3-0.

El mismo jugador marcó el 4-0 a los 66 minutos, esta vez al conectar un balón que botó en el área chica, para dejar parado al guardameta visitante, que solo vio cómo entró al fondo de su portería.

Para poner la cereza en el pastel, Caleb completó su triplete, apareciendo de nueva cuenta en el momento indicado, para rematar un balón en el área para el 5-0.

Para hacer más decoroso el resultado, Arnold Abad anotó el gol oaxaqueño vía penal, tras una mano en el área, para dejar el 5-1 definitivo.

En la media tabla

Con este resultado, el representativo de Arriaga llega a 20 unidades y se mantiene a media tabla en el grupo 2. Por su parte, Academia Dragones FC se queda en 11 puntos y está en la parte baja de la clasificación.