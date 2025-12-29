Huracanes celebra práctica con Tapachula FC

Huracanes de Arriaga, club de la Liga TDP, sostuvo un juego de práctica contra Tapachula FC de la Liga Premier, el cual terminó con empate 1-1. El duelo se realizó en la Unidad Deportiva de Arriaga.

El cuadro local logró darle batalla al club de categoría superior y marcó a través de Cristian Toledo Vázquez, en tanto que la visita se hizo presente con la anotación de Eric García.

Más allá del resultado, el encuentro sirvió para que los jugadores de ambos conjuntos empiecen a soltar las piernas y a ganar ritmo de juego de cara a la reanudación de sus respectivas competencias, en el próximo mes de enero.

En el caso de Huracanes de Arriaga, se prepara para volver a la acción el 17 de enero, cuando visite al deportivo Napoli de Tabasco, en la fecha 16 de la temporada 2025-2026 de la Liga TDP MX.

Los de Arriaga intentarán remontar posiciones dentro del grupo 2 en la segunda vuelta, ya que de momento ocupan la posición número 11 con 20 unidades y si bien se han destacado por su fortaleza como locales, su talón de Aquiles han sido hasta ahora los partidos como visitantes.

Buscan mejorar rendimiento

Por su parte, el club de la Liga Premier Serie A tiene menos tiempo para alistar su reinicio de competencia, ya que volverá a la actividad de la segunda vuelta del campeonato de ascenso el 11 de enero, con visita al Neza FC, en el marco de la fecha 14.

Los de la “Perla del Soconusco” buscan también mejorar su rendimiento en la campaña, ya que terminaron la primera vuelta en el sexto lugar del grupo 3, con 17 puntos, lejos de los equipos que comandan su pelotón.