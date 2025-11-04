Huracanes cobra fuerza; vence 3-1 a Antequera

Huracanes de Arriaga continúa su paso avasallador en casa al derrotar por 3 goles a 1 al Antequera FC de Oaxaca, en la fecha 9 del grupo 2 de la Liga TDP. Los chiapanecos suman cuatro victorias seguidas ante su afición en la Unidad Deportiva de Arriaga y han conseguido siete de los últimos nueve puntos en disputa.

En el primer tiempo, Huracanes supo resolver las acciones a su favor y con anotación de Antonio Fuentes abrió el marcador al minuto 31.

El jugador capitalizó un mal despeje de la defensa, para ingresar al área por el costado izquierdo y mandar el balón al fondo de un punterazo para el 1-0.

Lo definió en el segundo

Para la segunda mitad del partido, Antequera FC no pudo desarrollar la estrategia planteada al medio tiempo para buscar el empate, pues apenas al 49 vino una falta a favor de los de casa cuando el portero rival, Hernán de Paz, arrolló al jugador Caleb Vázquez al intentar cortar un centro por lo alto. El árbitro Benjamín Zúñiga sancionó el claro penal y dio paso a la destacada actuación de Francisco Álvarez, quien se encumbró como la figura del encuentro.

El playera 9 de los chiapanecos amplió la ventaja por 2-0 cobrando el penal al minuto 52, con un potente disparo que entró en el ángulo superior izquierdo de la portería, que hizo estallar el júbilo en las tribunas.

Álvarez firmó su doblete en una jugada individual en la que condujo el balón desde su propio medio campo, aguantó la marca de la defensa y al entrar al área mandó disparo cruzado para el 3-0 en el minuto 60.

Con el partido ya resuelto, Huracanes bajó la intensidad y Antequera FC aprovechó para descontar al minuto 88 con el 3-1 definitivo anotado por Cristian Arciniega, en un disparo flojo que el arquero Jafet Martínez no alcanzó a desviar.

De esta manera, los chiapanecos dirigidos por Julio del Valle llegan a 14 puntos y ocupan el noveno sitio del grupo 2. Por su parte, Antequera FC se queda estancando en 7 unidades.