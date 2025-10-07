Huracanes de Arriaga se impone en su cancha

Con el impulso de su afición en las tribunas, Huracanes de Arriaga cobró fuerza para, en los minutos finales, llevarse la victoria de 2 goles a 1 a costa de Pavones ADMC, en partido de la fecha 5 de la Liga TDP, disputado en la cancha de la Unidad Deportiva de Arriaga.

El derbi entre clubes chiapanecos estuvo lleno de emoción y la primera ocasión de peligro llegó apenas al minuto 2 en un remate de Keny Domínguez para Pavones.

Los locales respondieron con un disparo raso que detuvo el portero Gabriel Morales al minuto 11 y tan sólo un minuto después, los visitantes insistieron, primero con un tiro de Alver Espinosa que desvió la defensa y después con un remate de cabeza de Jorge Cruz que no tuvo éxito.

La presión de los capitalinos continuó, ahora con un balón filtrado a Domínguez cuyo disparo detuvo el portero al 15’, y al 17’ una llegada por derecha que no pudieron concretar.

Al minuto 34 hizo efecto la presión, cuando Diego Santos desbordó por izquierda e ingresó al área para sacar un servicio que remató de derecha Alver Espinosa, quien puso la pelota al fondo de las redes para el 1-0 de Pavones ADMC, resultado con el cual se fueron al medio tiempo.

Despertó Huracanes

En la segunda parte, los locales salieron con todo para buscar el empate y luego de una serie de aproximaciones, encontraron el ansiado gol en un tiro de esquina por izquierda que remató Jesús de la Cruz al minuto 60 para poner el empate 1-1.

Pavones respondió con un disparo de larga distancia que pasó apenas por arriba del travesaño, pero Huracanes continuó atacando por las bandas.

Parecía que el encuentro terminaría empatado, pero al minuto 84 se gestó una jugada por izquierda, en la que Francisco Álvarez sacó un potente disparo que se fue a las redes para el 2-1.

Pese a todo los capitalinos no dejaron de pelear y tuvieron una última con un remate de cabeza que contuvo el arquero local.

Balance final

De esta forma, Huracanes suma su segunda victoria y llega a seis puntos de cara al siguiente compromiso frente a Felinos 48.

Por su parte, Pavones ADMC se mantiene con 3 puntos y se enfoca en su siguiente duelo como local ante Academia Dragones el domingo 12 de octubre.