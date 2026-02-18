Huracanes hace estragos en el “nido” del Tec

En un choque cargado de intensidad y dramatismo hasta el último minuto, Pavones ADMC dejó escapar puntos valiosos en casa al caer por 1-2 frente a Huracanes de Arriaga, en partido correspondiente a la fecha 20 del grupo 2 de la Liga TDP, disputado en el “nido” del Tec de Monterrey, en Tuxtla Gutiérrez.

Mejor inicio de Pavones

El encuentro inició con intensidad y Pavones generó aproximaciones con Leandro Suchiapa y Kevin Gurgúa, además de un disparo al travesaño de Jesús Ramírez. Por la visita respondieron Aldrit Villatoro y Francisco Álvarez con un par de intentos de peligro sobre la meta defendida por Víctor Alegría.

El mejor desempeño del cuadro tuxtleco se vio reflejado al minuto 36, tras un servicio por derecha, acción en la que Ramírez aprovechó un rebote dentro del área y definió al primer poste para el 1-0.

Los últimos minutos del primer episodio estuvieron llenos de drama y polémica. El técnico visitante, Julio del Valle, se fue expulsado por el árbitro Paulo César Coello, teniendo que ser contenido por su auxiliar y hermano José Ángel del Valle, quien también vio la tarjeta roja, pues los reclamos fueron creciendo exponencialmente.

Huracanes se sobrepuso

Además de perder a su entrenador en el final del primer tiempo, Huracanes se quedó con diez hombres en el campo apenas en el arranque del complemento, cuando Kevin de la Cruz vio la tarjeta roja al ir con una patada voladora por un balón dividido en medio campo y golpear a un rival en la disputa.

Pese a toda la adversidad, vino la reacción del cuadro de Arriaga, que al minuto 60 consiguió el 1-1 a través de Francisco Solís, quien conectó un potente disparo de derecha desde fuera del área, inalcanzable para el portero local.

Pavones no pudo reponerse del golpe anímico que significó ceder el empate jugando once contra diez y dejó escapar las oportunidades en el área rival.

Para su mala fortuna, al minuto 86 vino una descolgada de Huracanes por la derecha, donde la defensa cometió una falta que el árbitro señaló sin dudar. Caleb Vázquez fue el encargado de convertir desde los once pasos con un potente tiro por abajo para el 2-1.

Pavones tuvo la ocasión para rescatar el empate en el minuto 89, cuando Rodrigo Ríos envió un tiro-centro que se estrelló en el poste derecho y que el portero atrapó en el rebote.

Balance final

Con este resultado, Pavones se mantiene con 25 puntos, aunque puede rescatar el hecho de que tuvo dos debuts en esta jornada: José López Recinos y Gustavo Enríquez Gutiérrez. En cambio, Huracanes de Arriaga pudo al fin ganar como visitante, para llegar a 24 unidades.