Huracanes presenta su nueva armadura

Huracanes de Arriaga se declaró listo para encarar la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, que arranca el próximo fin de semana, y como parte de los preparativos presentó oficialmente los uniformes que utilizará en sus encuentros como local y visitante.

El acto tuvo lugar en el Hotel Casa Blanca, con la presencia de medios de comunicación, patrocinadores, jugadores y directivos, y estuvo encabezado por Limberg del Valle Duque, presidente del club.

Durante su intervención, el dirigente agradeció el respaldo de las empresas y personas que apoyan el proyecto, al considerar que su participación permite abrir oportunidades para que jóvenes de la región continúen desarrollándose en el Futbol profesional.

Del Valle Duque también reconoció el trabajo hecho por futbolistas, el cuerpo técnico, directivos, familias y colaboradores del club, y remarcó que “Huracanes no lo hace una sola persona, lo hacemos todos juntos”.

Por su parte, el director técnico, Julio Del Valle Duque, afirmó que el objetivo será competir y trascender en la Liga TDP, por lo que invitó a la afición de Arriaga a respaldar el plantel y acompañar a los jóvenes en los partidos.

El estratega también pidió a sus jugadores valorar el apoyo de patrocinadores y aficionados, además de responder con compromiso dentro del terreno de juego.

Los nuevos uniformes

Los futbolistas que formarán parte del equipo fueron los encargados de mostrar las dos indumentarias que estarán vistiendo esta campaña. El uniforme principal mantiene como base el color blanco en playera y short, con detalles en rojo y azul.

En tanto que la vestimenta alternativa apuesta por el azul como tono predominante, complementado con franjas negras y detalles blancos y rojos, conservando así los colores que identifican a la institución.