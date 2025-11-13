Huracanes “sopla fuerte” en su territorio

Huracanes de Arriaga mantiene su paso avasallador en casa al derrotar por 1-0 al Pijijiapan FC, en la fecha 11 del grupo 2 de la Liga TDP. Los chiapanecos suman cinco victorias seguidas ante su afición en la Unidad Deportiva de Arriaga.

Antonio Fuentes generó el primer aviso de peligro con un disparo que salió abierto del marco visitante, a los 21 minutos.

Tres minutos después, Emir Toledo probó con disparo de larga distancia que cerca estuvo de sorprender al portero, mientras que Aldrit Villatoro probó por la misma vía y al 29’ mandó un obús que pasó apenas arriba del travesaño.

La respuesta de Pijijiapan fue al 31’ con un disparo muy lejano de Cristian Muñoz que pasó apenas arriba de la portería y tan solo un minuto después, el portero de casa, Josué Castillejos, sacó a una mano un centro envenenado a primer poste que amenazaba con colarse en su portería.

Al minuto 38, Villatoro se animó a realizar una jugada individual, conduciendo el balón y buscando el espacio para disparar de fuera del área, enviando el balón apenas abierto del marco rival.

Antes de irse al descanso del medio tiempo, Álvarez mandó un centro peligroso desde la izquierda que el portero Emanuel Vázquez logró descolgar antes de que llegara el cabezazo de un rival que venía cerrando a segundo posteo.

Penales en el segundo tiempo

Huracanes pudo hacer válido su dominio en la parte complementaria, atacando a través de Villatoro, quien tras entrar al área fue derribado por un rival, lo que el árbitro Jimmy Acosta Pérez no dudó en sancionar como penal.

Álvarez fue el encargado de ejecutar el tiro de castigo con potencia y pegado al poste derecho del guardameta para anotar el 1-0 al minuto 47, para elevar el festejo en las tribunas de la Unidad Deportiva de Arriaga.

Pijijiapan FC no bajó los brazos y al 52’ puso en peligro la meta local en un servicio elevado que con apuros despejó el guardameta. En la contra posterior, Arriaga pudo marcar el segundo, pero Villatoro voló su remate de frente al marco.

En el minuto 53, los “Pijijis” llegaron al área enemiga para provocar un penal que les dio la oportunidad perfecta para igualar los cartones, sin embargo, el portero Josué Castillejos se vistió de héroe al adivinar el cobro de Alexander Lara y evitar la caída de su arco con una espectacular atajada con las piernas.

Al 57’, Huracanes respondió con una llegada de Álvarez, pero el portero también hizo su trabajo tapando el remate a quemarropa.

La última de peligro fue también para los de casa, en un tiro libre de Álvarez que pasó apenas arriba del travesaño.

No hubo tiempo para más y de esta manera Huracanes consiguió su quinta victoria para llegar a 17 unidades, mientras que Pijijiapan FC sufrió su sexto descalabro para quedarse en 11 unidades.