Huracanes y Pijijiapan ganan sin sudar

El arranque del grupo 2 de la Liga TDP 2026-27 tuvo una jornada atípica para los equipos chiapanecos, luego de que Huracanes de Arriaga (PRO CAMP) y Pijijiapan FC (FC Iguanas) consiguieran sus primeros tres puntos sin disputar sus respectivos encuentros como locales.

Pijijiapan FC tenía programado recibir al debutante Plataneros de Tabasco; sin embargo, el club informó a través de sus redes sociales que el partido fue cancelado. De acuerdo con la determinación oficial, la escuadra chiapaneca obtuvo la victoria por marcador de 1-0, por lo que comenzó el torneo sumando sus primeros tres puntos.

Una situación similar vivió Huracanes de Arriaga, que debía presentarse como anfitrión este domingo frente a Antequera FC; sin embargo, el cuadro arriaguense dio a conocer que la Liga TDP canceló el compromiso por cuestiones administrativas relacionadas con el conjunto oaxaqueño y la resolución también favoreció a los chiapanecos, que oficialmente se adjudicaron el triunfo por 1-0 y de esta manera comienzan su participación en la temporada con tres unidades sin haber saltado al terreno de juego.

Aplazó su estreno

Por su parte, Jaguares FC, otro de los clubes que debuta esta campaña en la Liga TDP, no disputó su encuentro programado ante Academia Dragones, ya que el equipo felino solicitó aplazar el compromiso y, tras llegar a un acuerdo con su rival, el partido fue reprogramado para el miércoles 16 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Olímpico de Villahermosa.