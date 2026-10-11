Ice Cars amenaza el liderato de Alcohólicos

Con una gran exhibición de su artillería, Ice Cars FC aplastó por 12-4 al Deportivo Soconusco, para ponerse a tiro de piedra del liderato general en el Torneo Héroes Bonampak, de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque.

El cuadro motorizado mostró su efectivo juego de conjunto y contundencia, encabezados en esta ocasión por Brandon Barrios y Abraham Vázquez, autores de cuatro goles cada uno; Jordy Gómez aportó doblete, y con un tanto contribuyeron Mario Conde y Juan Díaz. Del lado rival aparecieron para anotar Mauricio López (2), Francisco Farrera y Alex Zapata.

Este resultado representa la cuarta victoria en fila para Ice-Cars FC, que aparece en el segundo lugar de la clasificación con 12 puntos y diferencia de +25, apenas un gol por debajo del líder, Alcohólicos, que en esta fecha perdió default (0-3).

Espectaculares encuentros

En uno de los duelos más emocionantes de la cuarta jornada, Jaguares FC sucumbió por 5 goles contra 8 frente al cuadro de Ambulancias Colibrí.

Las aves de la salud tuvieron como principal figura a Felipe Vázquez, autor de un “hat-trick”, mientras que los otros tantos fueron de Flavio Pérez, Ángel Hernández, Edson Ramírez, José Martínez y un autogol del rival. Del lado felino, Omar Sánchez y Javier Barrientos marcaron sendos dobletes, y con un gol apareció Enrique Bejarano.

Por su parte, Cayuco FC superó por categórico 8-4 al representativo de Barrio Fino. Marcos Barrios lideró el triunfo con un triplete; Édgar Bárcenas marcó doblete, y con un gol aparecieron Gabriel del Prado y Julio Mota. Por su oponente, Javier Jiménez y Alex Álvarez anotaron dos dianas cada uno.

Además, el AC Milán venció por contundente 9-3 a Bravos FC, con sendos tripletes de Andrés Hernández y Max Zebadúa; Juan Martínez hizo otro par, y con uno figuró Rogelio Hernández. Del lado contrario, Fabio Castellanos descontó con dos tantos, y Axel de la Cruz hizo el otro gol.

Águilas levanta el vuelo

La victoria por mayor diferencia se dio a favor de Águilas FC, que le endosó un 10-0 al cuadro de Barcelona, en un encuentro en el que Leonardo Hernández se despachó con la cuchara grande al anotar nueve dianas, mientras que Eduardo Herrera cerró la cuenta.

Jornada dominical

Para este domingo continúan las acciones del campeonato con cinco duelos, arrancando a las 8 de la mañana con el choque entre Águilas FC y Deportivo Soconusco.

Posteriormente se disputarán los partidos Alcohólicos-Bravos FC, Ambulancias Colibrí-Cayuco FC, Ice Cars FC-Botafogo y Barrio Fino-Alcohólicos

Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque —que preside Carlos Castillo Ramírez— informó que para esta fecha descansan los representativos de Jaguares FC y AC Milán.