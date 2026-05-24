Ice Cars FC, a reafirmar el superliderato

Una emocionante fecha 12 del Torneo Bonampak se vivirá este domingo en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente, destacando el choque entre el superlíder, Ice Cars FC, y AC Milán, que será el encargado de inaugurar la sesión a las 8:00 horas.

Ice Cars FC tendrá el objetivo de mantener su paso perfecto en el campeonato, que hasta el momento es de 11 victorias en fila, para un acumulado de 33 puntos, ante un modesto cuadro del AC Milán que marcha en 10º con 16 puntos y que intentará dar la sorpresa para meterse a zona de Liguilla.

Otro partido sumamente atractivo es el que sostendrá el Deportivo Enbe (24 puntos) y Santos FC (21 puntos), pactado para las 15:00 horas. Se trata del choque entre el tercero y el quinto de la clasificación, lo que presagia un duelo de alto nivel, pero en el caso del Enbe puede proyectarlo al subliderato general, aprovechando que el actual segundo lugar, Aston Villa, tendrá descanso y no podrá sumar puntos.

Resto de la jornada

Otro partido que sobresale en esta jornada es el que sostendrán Águilas FC (7º) y Real Brasil FC (9º), en punto de las 9:00 horas. Se trata de dos equipos acostumbrados a estar en la fase final, pero que aún no aseguran su boleto, por lo que necesitan ganar a toda costa.

A las 10 de la mañana, Santa Cruz (12º) se medirá con Rayados Diarios FC (8º), en tanto que para las 11:00 horas será el turno de Cayuco FC (4º) para medirse con Mamitas Chiapas (17º).

Al mediodía, Deportivo Azteca (6º) enfrentará a Cafecito con Leche (18º). Al terminar, Ambulancias Colibrí FC (11º) chocará con Jaguares (16º); y a las 2 de la tarde, La Bandita (13º) se medirá con Juventus (14º), en duelo de sotaneros.