Ice Cars FC aplasta a Botafogo: 11-1

Ice Cars FC arrolló por 11 goles a 1 al Botafogo, para certificar su calidad de superlíder general del Torneo Héroes Bonampak de la Liga Guerrero Zoque. El encuentro, válido por la fecha 5, se celebró en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El equipo motorizado tuvo en Abraham Vázquez a su principal figura con seis anotaciones; Octavio Vázquez se despachó con un triplete, mientras que Juan Díaz y Marcos Santiago completaron la cuenta. Del lado rival, David Toalá marcó el de la honra.

Con esta victoria, Ice Cars FC llegó a 15 puntos y diferencia de +35 para colocarse en primer lugar, superando por apenas dos tantos en la diferencia a Alcohólicos, que aparece en segundo lugar de la tabla con las mismas unidades.

El cuadro de los bebedores también mostró su poder goleador en esta jornada, al aplastar por 13-3 a Bravos, con César Ruiz liderando a los anotadores con 4 dianas, mientras que Giovani Burgos aportó un “hat-trick” y con sendos dobletes figuraron Francisco Manzano, Daniel Rodríguez y William Hassen.

Otros resultados

Cayuco FC superó a Ambulancias Colibrí FC por 3-1, con doblete de Iker del Pardo y un tanto de Jesús Guillén, mientras que por su rival anotó Ángel Hernández. Por su parte, Barcelona doblegó por 6-5 a Barrio Fino, con “hat-trick” de Emmanuel Peña y las anotaciones de Marcelo Reyes, Osmar Tinajero y Cristofer Rivera. Por su adversario destacó Javier Jiménez con cuatro goles y Alex Álvarez hizo el otro.

Además, se registró la victoria default de Águilas FC (3-0) sobre Deportivo Soconusco, luego de que su adversario no se presentó para el compromiso en tiempo y forma.

Acción dominical

Este domingo las acciones continúan con la jornada 6, que arranca a las 9 de la mañana con el choque entre Ambulancias Colibrí FC y Bravos FC. Al terminar se enfrentan Deportivo Soconusco y Barrio Fino.

Para las 11 de la mañana está programado el duelo entre Botafogo FC y Brasil FC, mientras que para al mediodía quedó el choque estelar entre Ice Cars FC y Cayuco FC, cerrando las acciones con el encuentro entre Jaguares FC y Samba FC.

Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque informó que para esta fecha descansan los conjuntos de Alcohólicos, Águilas FC y Barcelona FC.