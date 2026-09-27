Ice Cars FC arranca a todo motor

Un arranque sólido de temporada regular es el que consiguió Ice Cars FC, luego de golear 9-3 al AC Milán, en acciones de la fecha 2, en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Marcos Santiago fue la figura del cuadro motorizado al marcar cuatro dianas, mientras que el resto de los goles fueron obra de Erick Estrada, Eduardo Martínez, Jordan Ruiz, Jordy Gómez e Iván Morales; por el conjunto italiano descontaron Juan Montiel (2) y Carlos Enríquez.

Cayuco FC también tuvo una gran actuación al doblegar 5 goles contra 2 al combinado de Jaguares FC.

Ángel Carvajal, Andrés Ramírez, Hiram Mazariegos, Gabriel del Prado e Iker del Prado marcaron los goles del triunfo, en tanto que el conjunto felino descontó a través de Enrique Bejarano y Pedro Morales.

Además, se registró el espectacular empate 5-5 entre los representativos de Ambulancias Colibrí FC y Barrio Fino. Por las aves de la salud brilló Daniel Sol, autor de un “hat-trick”, en tanto que Roger Arias y Luis Estrada marcaron los otros dos tantos; por su rival también se destacó Javier Jiménez con un triplete, mientras que Axel Santiago y Alex Arce completaron la cuenta. Vale la pena mencionar que se tiró una tanda de penales para definir al ganador de un punto extra, instancia en la que Ambulancias Colibrí FC se impuso por 5 a 4.

Jornada dominical

La fecha 3 del popular campeonato capitalino contempla cinco encuentros, arrancando a las 9:00 de la mañana con el choque entre Ice Cars FC y Barrio Fino.

A las 10:00 de la mañana será el turno de Ambulancias Colibrí para enfrentar a Deportivo Soconusco y al terminar saltarán a la cancha los conjuntos de AC Milán y Jaguares FC.

Para el mediodía quedó programado el choque estelar entre el cuadro de Alcohólicos y Cayuco FC, cerrando las acciones a la 1:00 de la tarde con el partido entre Bravos FC y Barcelona.

Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, informó que para esta jornada descansan Águilas FC y Santos FC.